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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan yan yana ilk fotoğraf

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan yan yana ilk fotoğraf
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan yan yana ilk fotoğraf

'Yılın aşkı' olarak görülen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisinden ilk fotoğraflar ortaya çıktı. Daha önce görüntülenmemek için köşe bucak kaçan ikili, önceki akşam Sarıyer'deki bir mekanda yemek yerken minik bir hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, mekan çıkışında da gazetecilere ayaküstü röportaj verdi.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti önceki akşam Sarıyer'deki bir mekanda yemek yedi. Daha önce görüntülenmemek için köşe bucak kaçan ikili bu kez minik bir hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Çift, mekan çıkışında da gazetecilere ayaküstü röportaj verdi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Cem Yılmaz muhabirlerin "Sizleri beraber görüntülüyoruz" sözlerine "Evet, çok heyecanlıyız. Ayrı ayrıyken olan rollerimizi biliyorsunuz. Ben sinirli, Serenay biraz daha sakin oluyor. Şimdi rolleri değişeceğiz ve tam tersi olacak" dedi.

İlişkilerinin nasıl başladığı sorusuna ise Yılmaz, "İlişkimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladı. Arkadaşlar hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Gördüğünüz gibi neşeli ve mutluyuz. Beraberliğimiz çok güzel gidiyor" sözleriyle yanıt verdi.

Muhabirlerin, eski sevgilileri Defne Samyeli ve Kerem Bürsin hakkındaki sorularına sinirlenen Cem Yılmaz, "Bu konulara girecekseniz olmaz. En neşeli röportajımız oluyor" şeklinde cevap verdi.

Her sevgilisine geleneksel olarak bir şarkı söyleyen Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya için aracına binerken Yalın'ın Küçücüğüm Her Şeyim şarkısını söyledi.

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