Cem Yılmaz yeni projesi Erşan Kuneri’yi duyurdu

Cem Yılmaz, G.O.R.A. filmiyle izleyiciye tanıttığı ve daha sonra Arifv216 filmiyle tekrardan izleyiciyle buluşturduğu film yapımcısı Erşan Kuneri karakterini konu alan bir dizi ile seyircilerle buluşacak.
Yeni projesini Instagram hesabından duyuran Cem Yılmaz, "Erşan Kuneri’yi anlatan dizi projesi için çalışmaya başladığını şu sözlerle duyurdu:
“Evet sonunda…Erşan Kuneri’nin 1975-78 aralığındaki sinema macerasını anlatacağım ERŞAN KUNERİ dizisine başlıyorum. 2022’ye hazır olur… önce biraz eskiz karalama ile başlar sonra etlenir, canlanır”
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