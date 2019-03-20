Cem Yılmaz'dan 300 bin TL bağış

Komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisinden elde edilen gelirle Down Sendromu Derneği'ne bağışta bulunduğunu açıkladı.

Yeni gösterisiyle önce İngiltere şu sıralar ise Türkiye'de sahne almaya başlayan Diamond Elite Platinum Plus'ı sergilemeye devam eden Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile gönülleri fethetti.



Yılmaz, gösterisinin geliriyle bağışta bulunduğunu belirterek, "Bu akşamki gösterimizde, seyircim Down Sendromu Derneği'ne 300 bin TL gelir sağlamıştır. Her birinize tek tek teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.