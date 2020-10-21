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Cem Yılmaz'dan hükümete çağrı

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından, '2 dakikanızı rica edeceğim' diyerek SMA hastası çocuklar için hükümete çağrıda bulundu.
Cem Yılmaz'dan hükümete çağrı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son zamanlarda ilaçlarının pahalı olması nedeniyle destek kampanyalarıyla sıkça gündeme gelen SMA hastası çocuklar için destek istedi.

"YETERLİ DESTEĞİ GÖREMİYORLAR"

'Bir duyuru yapmak istiyorum 2 dakikanızı rica ediyorum' diyerek SMA hastalığına dikkat çeken Cem Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Dostlarım, iyi güzel insanlar. Yakın zamanda özellikle bir konuda çok mesaj alıyorum. Çaresiz kaldığım bir hadise olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. SMA hastası küçük yavrular. Aileler her türlü çabayı göstermelerine rağmen bu amansız hastalıkla mücadelede yeterli desteği göremiyorlar” dedi.

DEVLETİMİZ BİR BÜTÇE AYIRIYOR MU? 

“Evet, sen, ben maddi yardım edelim. Elbette olan olmayanla paylaşacak bu böyle” diyen Cem Yılmaz, hükümete şu çağrıyı yaptı:

“Ama yetkililerden de rica ediyorum, SMA hastalığı ile mücadele için devletimiz bir bütçe ayırıyor mu? Bu ailelere bir kolaylık, bir destek? İlaçları ülkemize getirebilmesi bile işin maddi kısmına çok olumlu etki edebilir.”

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