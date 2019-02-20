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Cem Yılmaz'dan NASA'ya yanıt

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NASA komik astronotlar aradığını duyurdu. Cem Yılmaz ise yanıt verdi.
Cem Yılmaz'dan NASA'ya yanıt

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2033’te Mars’a gerçekleştirmeyi planladığı ilk insanlı seferi için ‘komik’ astronotlar aradığını duyurdu. NASA yaptığı açıklamada “uzun yolculuklarda ekibin moralini yüksek tutacak astronotlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

NASA yetkilileri, Antarktika’da dört yıl süren araştırmaları sonunda, “komik, lider, ahbap, hikâye anlatıcı, uzlaştırıcı ve dert ortağı” gibi karakterlerin ekipleri birleştirdiği ve işlerin daha iyi yürümesi sağladığı sonucuna vardığını belirtti.

NASA’nın bu açıklamalarına ise komedyen Cem Yılmaz yanıt verdi. Yılmaz, Twitter hesabından haberi paylaştığı gönderisine “İşim var…” diye yazdı. Yılmaz’ın bu yanıtıyla NASA’daki görevi kast ederek “işim var” dediği mi, yoksa NASA’daki bu göreve başvurmayacağını kast ettiği için mi “işim var” dediğini henüz açıklamadı.

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