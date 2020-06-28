Cem Yılmaz'dan Netflix'e tepki: Tweet atma mı dediler yoksa?

Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler 2'yi paylaşmayan Netflix'e kızdı: Tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım, tweet atma mı dediler yoksa? Netflix Türkiye'nin buna yanıtını beğenmeyen Yılmaz, platformu eleştirdi.

Komedyen Cem Yılmaz, Netflix’e tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Yılmaz, Karakomik Filmler 2 filminin Netflix’te yayına girdiğini söyledi. Netflix’in Twitter hesabından filmi henüz duyurmamasına tepki gösteren Yılmaz, “Tweet atma mı dediler yoksa” dedi.

Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Netflix Türkiye’nin haberi yoktur büyük ihtimalle… Tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım, tweet atma mı dediler yoksa?”

Netflix Türkiye, Yılmaz’ın bu tweetini alıntılayarak, “Bu bir Kara Komik Filmler 2 duyuru tweet’idir” paylaşımını yaptı.

Ancak Netflix’in bu paylaşımı Yılmaz’ı memnun etmedi. Ünlü komedyenin bu tweet’e yanıtı “Buranın 3.Dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin. Şakacı seni.” şeklinde oldu.