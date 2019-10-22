Cem Yılmaz'dan 'protesto' paylaşımı: #CemYılmazFilmineGitmiyorum

'Karakomik Filmler' ilk üç günde 276 bin 86 kişi tarafından izlendi

Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak ismini verdiği bir biletle iki film konseptli Karakomik Filmler'inin ilk üç günlük izlenme rakamları açıklandı. Ünlü komedyenin son filmi bazı izleyiciler tarafından beğenilmeyince sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Cem Yılmaz'ı protesto ettiklerini belirterek, #cemyılmazfilminegitmiyorum etiketi altında paylaşım yaptı.

Bir kısım Yılmaz'ın filmini beğenirken, bazı kullanıcılar da eleştiri yağmuruna tuttu. Eleştiriler arttı, Twitter'da #cemyılmazfilminegitmiyorum etiketi altında binlerce yorum yapıldı.

Cem Yılmaz da Twitter hesabından #cemyılmazfilminegitmiyorum etiketiyle fotoğraf paylaşarak protestoya yanıt verdi.

Rakamlara göre ise; Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan ikinci filmi oldu. 'Karakomik Filmler', ilk 3 günde 276.086 kişi tarafından izlendi.