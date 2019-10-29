Cem Yılmaz'ın ardından Demet Evgar da Saray'daki resepsiyona katılamayacağını duyurdu

Komedyen Cem Yılmaz'ın ardından oyuncu Demet Evgar da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek resepsiyona katılamayacağını açıkladı. Evgar, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın adının bulunduğu davetiyi paylaşarak şu notu düştü:

Cumhuriyetimizin 96. yılı dolayısıyla davet edildiğim resepsiyona, Antalya Film Festivali Ulusal Yarışmada yarışacak olan filmim nedeniyle katılamıyorum. Bu davet için teşekkür eder, Cumhuriyet bayramımızı bir kez daha kutlarım.