Cem Yılmaz’ın Arif v 216’sından beklenen fragman geldi!

Komedyen Cem Yılmaz'ın heyecanla beklenen yeni filmi Arif v 216'dan ilk klipler yayınlandı.

Cem Yılmaz hayranlarının merakla beklediği yeni filmi ‘Arif v 216’dan ilk fragman yayınlandı. Yılmaz’ın canlandırdığı Arif karakterini çok özleyen duygusal robot ‘216’, Türkiye'ye geliyor. Filmde bu defa Arif ile ‘G.O.R.A'da tanıştığı insansı robot 216'nın maceraları anlatılacak.

‘G.O.R.A' ve ‘A.R.O.G'da Özge Özberk'le kamera karşısına geçen Yılmaz, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Arif v 216'da kadın başrol oyuncusu olarak Seda Bakan'ı seçmişti.