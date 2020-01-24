Cem Yılmaz'ın 'illüminati' isyanı: İlluminatiye şifreli gönderme diyor adam abi :)

Son filmi 'Karakomik Filmler' için boykot çağrısı yapılan ve 'illüminatici' olmakla suçlanan Cem Yılmaz sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Beyaz TV tarafından hedef gösterilen Cem Yılmaz, "İlluminatiye şifreli gönderme diyor adam abi :) Benim milletimi böyle şeylerle oyalayan kesin bizim milletten değil!" dedi.

Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ve zaman zaman belirli kesimlerin hedefi haline gelen Cem Yılmaz, bu kez de iktidara yakın Beyaz Tv ekranlarında ‘illuminatici’ olmakla suçlandı. Yılmaz’ın filmi için boykot çağrısı yapıldı.

Son olarak Beyaz Tv ekranlarında ‘illuminatici’ olmakla suçlanan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İlluminatiye şifreli gönderme diyo adam abi :)Ya dostlar sana bana değil bunlar masumu, safı ,bir grup milleti kandırmak zekasını küçümsemek ,aşagılamak değil de ne :) Size bişey diyeyim mi benim milletimi böyle şeylerle oyalayan kesin bizim milletten değil ! Kesin"