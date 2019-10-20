Cem Yılmaz'la ilişkisi biten Defne Samyeli'nden ayrılık sonrası ilk payl
Nisan ayından bu yana birlikte olan ve magazin dünyasının en gözde çiftlerinden kabul edilen Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın aşkı, sürpriz bir şekilde sona erdi.
Nisan ayında başlayan aşkları geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde sonlanan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz çiftinin ayrılığı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konu hakkında sessizliğini koruyan Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi.
20 Ekim 2019 Pazar 21:20
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