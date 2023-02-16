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Cemal Betmezoğlu: Kıbrıs’ta olası bir deprem halinde arama kurtarma çalışmalarında görev alacak yeteri gücümüz yok

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Cemal Betmezoğlu: Kıbrıs’ta olası bir deprem halinde arama kurtarma çalışmalarında görev alacak yeteri gücümüz yok
Cemal Betmezoğlu: Kıbrıs’ta olası bir deprem halinde arama kurtarma çalışmalarında görev alacak yeteri gücümüz yok

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında Kahramanmaraş merkezli depremler ile ilgili konuşan İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, Adıyaman’a ulaşan ilk ekibin Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olduğunu söyledi. Betmezoğlu, Kıbrıs’ta olası bir deprem halinde arama-kurtarma çalışmalarında görev alacak yeteri gücün olmadığını açıkladı.

İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, Adıyaman İsias Otel binasının çok kötü bir durumda olduğunu vurgulayarak, “Enkaz altında tek bir vatandaşımız kalmayana kadar çalışmalarımıza devam ettik. Paydaşlarımızın desteği ile çalışmalarımızı sürdürdük” dedi.

Cemal Betmezoğlu, bölgedeki çalışmaları aralıksız sürdürdüklerinin altını çizdi, “Arama - kurtarma teknolojisi bakımından en üst noktadayız” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs’ta olası bir deprem halinde arama-kurtarma çalışmalarında görev alacak yeteri gücün olmadığını belirten Cemal Betmezoğlu, “Üniversitelerde arama-kurtarma ekipleri oluşturduk. Onları eğitiyoruz. Fakat şu anki mevcut durumda 3-5 bina yıkılırsa yetersiz kalabiliriz. Devletin bu konuda bütçe ayırması gerekiyor” dedi.

"BÜTÜN PERSONELİMİZ PSİKOLOJİK TRAVMA GEÇİRDİ"

"Doğanın gücüne karşı gelmek mümkün değil" vurgusunda bulunan Betmezoğlu,  esas olanın yapıların sağlam olması olduğunun altını çizerek, "Denetim çok önemlidir. Kişilerin inisiyatifine bırakılmamalıdır." dedi 

 "Bütün personelimiz psikolojik travma geçirdi" diyen Betmezoğlu, İsias Otel'den beton ve demir numunesi alınmasına destek verdiklerini, bir binanın bu şekilde zarar görmemesi gerektiğini kaydetti. Betmezoğlu, depremde kurtarılan rehber kafilesinden Anıl Zeybek'in bulunduğu yerde mucizevi bir boşluk oluştuğunu da ifade etti.  

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