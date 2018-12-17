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Cemal Kaşıkçı cinayeti- Riyad'dan Muhammed bin Selman'ı oybirliğiyle suçlayan ABD Senatosu'na: İçişlerimize karışılıyor, kınıyoruz

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu'nun Cemal Kaşıkçı cinayetinden ülkenin veliaht prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan kararı yapılan oylamada kabul etmesi sonrası, Washington'ı 'Suudi Arabistan'ın içişlerine karışmakla' suçladı ve kı
Cemal Kaşıkçı cinayeti- Riyad'dan Muhammed bin Selman'ı oybirliğiyle suçlayan ABD Senatosu'na: İçişlerimize karışılıyor, kınıyoruz

 

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı ABD Senatosu'nun ispatlanmamış iddialara dayanan bu yaklaşımını reddediyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin Suudi Arabistan'ın "bölgesel ve uluslararası rolüne" de zarar vermeye çalıştığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz hafta ABD Senatosu'nda Suudi Arabistan ile ilgili iki oylama yapılmış, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan karar oybirliğiyle kabul edilirken, ABD'nin Yemen savaşında Suudi Arabistan'a verdiği desteği geri çekmesi çağrısı 41'e karşı 56 oyla Senato'dan geçmişti.

Ancak bu iki kararın bağlayıcılığı yok. Daha ziyade Beyaz Saray'a verilmiş sembolik mesajlar olarak görülüyorlar.

Kararların bağlayıcılığının olması için önce ABD Kongresi'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmesi, ardından da Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmüş, şüpheler Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman üzerinde yoğunlaşmıştı.

kaşıkçıTelif hakkıGETTY IMAGES

Beyaz Saray ne diyor?

ABD Başkanı Donald Trump Riyad ile ortaklığı güçlü tutmak istediğini her fırsatta vurguluyor. ABD yönetimi, Prens Muhammed'in azmettirici olduğuna dair yeterli kanıt olmadığını savunuyor.

Diğer yandan Beyaz Saray, Yemen'de desteğin geri çekilmesinin İran destekli grupların elini güçlendireceği görüşünde.

Senato'da kabul edilen kararda, cinayetin sorumlularından hesap sorulması için Suudi Arabistan'a çağrıda bulunulduğu belirtiliyor.

Cumhuriyetçi Parti'den en az 10 senatörün tasarıya destek verdiği biliniyor. Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell da bu isimler arasında.

Bazı Cumhuriyetçiler ise, Suudi Arabistan'a karşı sert adımlar atılması için Beyaz Saray'ın üzerindeki baskıyı artırma çabasında.

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