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Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk kez: Prens Selman’ın Türkiye'ye geleceği tarih netleşti

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Bir süre önce Türkiye’ye geleceği açıklanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, bu ziyareti 22 Haziran'da gerçekleştireceği öğrenildi. Selman, böylece Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk kez Türkiye’ye gelmiş olacak.
Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk kez: Prens Selman’ın Türkiye'ye geleceği tarih netleşti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye’ye ne zaman geleceği belli oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prens Selman'ı Türkiye'ye davet ettiği yönündeki haberlerin ardından, Selman’ın enerji ve dış ticaret konularını görüşmek ve anlaşma imzalamak üzere aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerini ziyaret edeceği 3 hafta önce basına yansımıştı.

AFP’nin aktardığına göre Selman, Türkiye’ye 22 Haziran Çarşamba günü gelecek.

Reuters, dört Suudi kaynağa dayandırdığı haberde, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın Türkiye, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Ürdün ve Mısır'a bölgesel ve uluslararası meseleleri tartışacağı, enerji ve ticaret anlaşmaları imzalayacağı bir gezi planladığını yazmıştı.

KAŞIKÇI CİNAYETİNİN ARDINDAN İLK ZİYARET

Ziyaret, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmesinin ardından Muhammed bin Selman’ın Türkiye’nin de dahil olduğu bölge ülkelerine ilk ziyareti olacak.

Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Kaşıkçı'nın Suudi devlet yetkililerinin talimatıyla öldürüldüğü iddiaları gündeme gelmişti. Kaşıkçı’nın Türkiye’de öldürülmesinin ardından açılan dava, Suudi Arabistan’a devredilmişti. Kaşıkçı hakkındaki davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine muhalefet partileri tepki göstermişti.

Muhalefet kararı, Türkiye’nin döviz girdisi yaratma ihtiyacı nedeniyle atıldığını söyleyerek eleştirmişti.

Erdoğan da bu devirden üç hafta sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetlisi olarak Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti.

Erdoğan daha önce iktidar yetkililerince Kaşıkçı’nın ölüm emrini verdiği iddia edilen Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la da görüşüp kucaklaşmıştı.

ERDOĞAN CİNAYETLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından İstanbul'daki Kudüs Platformu'ndaki konuşmasında şunları dile getirmişti:

“Kendi istihbarat şefi bile 'Bu bir felaket, bu adam uyuşturulmuş, böyle bir şey yapılamaz' diyor. Adam açık açık 'Ben kesmesini iyi bilirim' diyor. Niye? Çünkü bir morg mensubu. Bu adam asker, üst düzey. Bunların hepsi kayıtlarda var. Veliaht Prens dedi ki, ‘Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı’ Ya Cemal Kaşıkçı çocuk mu? Dışarıda nişanlısı var. Onu alıp ayrılmaz mıydı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir. Daha bir çok şeyler çıkacak. Buradan çok şeyler çıkar. Artık insanlık bunlara tahammül edemez. İslam dünyası da birbirini bu şekilde çekiştirerek, zulmederek bir yere varamaz. Ya bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız. Hakkıyla Müslüman olacağız.”

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