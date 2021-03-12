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Cemal Özyiğit: "AB'nin 5'li konferansa 'gözlemci' olarak katılması doğru ve gereklidir"

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, AB'nin Cenevre'de yapılacak gayrı resmi 5+BM toplantısına "gözlemci" olarak katılmasının doğru ve gerekli olduğunu söyledi.
Cemal Özyiğit: "AB'nin 5'li konferansa 'gözlemci' olarak katılması doğru ve gereklidir"

İşte açıklama;

İki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Kıbrıs sorununa çözüm arayışları ve müzakereler, öteden beri BM gözetiminde ve BM parametreleri doğrultusunda sürdürülmektedir.
Bir gerçek daha vardır ve asla gözardı edilmemelidr. O da Kıbrıs'ın 2004 yılından beridir AB toprağı olduğudur. Her ne kadar, AB muktesebatı kuzeyde askıdaysa da Kıbrıslı Türkler "birey olarak AB vatandaşıdırlar ve bireysel haklardan yararlanmaktadırlar."
Öte yandan olası bir çözümle de toplumsal olarak AB içindeki yerlerini alacaklardır. Bu nedenle AB'nin 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre'de yapılacak gayrı resmi 5+BM toplantısına "gözlemci" olarak katılması doğrudur ve gereklidir.

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