  • BIST 90.219
  • Altın 244,250
  • Dolar 5,8414
  • Euro 6,5155
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Cemal Özyiğit dayatmaları halktan gizledi

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), dayatmaları halktan gizlediği gerekçesiyle eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i eleştirdi.
Cemal Özyiğit dayatmaları halktan gizledi

Özyiğit’in on dört aylık Eğitim Bakanlığı döneminde somut sorunlara çözüm bulamayıp, “2030 eğitim hedeflerinden” bahsettiği ve “sadece laf ürettiği” öne sürülen açıklamada, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin Türkiye Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi talebini reddettiklerini ve bu yüzden Türkiye Eğitim Bakanlığı’nın kendileri ile görüşmediğini açıklamasının, Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılan saygısızlığı gizleme anlamı taşıdığı ifaderi kullanıldı

Açıklamada, “TDP tabanının bin bir umutla desteklediği Sayın Cemal Özyiğit, bu tutumu ile toplumun hayallerini yıkan, beklentilerle ilgili sadece laf üreten, koltukta kalma uğruna dayatmaları halktan gizleyen siyasetçi olarak siyasi literatürde yerini almıştır”  dedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkacak31 Mayıs 2019 Cuma 14:23
  • 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Lefkoşa’da iki toplumlu etkinlik…31 Mayıs 2019 Cuma 13:49
  • Kırmızı alarm uyarısından sonra toz uyarısı geldi!31 Mayıs 2019 Cuma 13:42
  • Değirmenlik Belediyesi 7. Çocuk ve Kültür Festivali yarın31 Mayıs 2019 Cuma 13:33
  • 0 Euro üzerine Dr. Fazıl Küçük'ün resmi basılacak31 Mayıs 2019 Cuma 13:23
  • Tatar ve Pilli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti31 Mayıs 2019 Cuma 13:06
  • Logo Tasarım Yarışması’nı kazananlara ödülleri takdim edildi31 Mayıs 2019 Cuma 13:03
  • Dünya Çocuk Günü coşkuyla kutlandı31 Mayıs 2019 Cuma 12:57
  • HAKSEN Olağan Genel Kurulu'nı gerçekleştirdi,31 Mayıs 2019 Cuma 12:52
  • Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı31 Mayıs 2019 Cuma 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti