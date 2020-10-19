Cemal Özyiğit: “Demokratik bir ülke için mücadeleye devam edeceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Hep birlikte, çocuklarımız için, torunlarımızın geleceği için ve laik ve demokratik bir ülke için mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Hep birlikte, çocuklarımız için, torunlarımızın geleceği için ve laik ve demokratik bir ülke için mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

Ölümlü trafik kazası hakkında da derin üzüntüsünü dile getiren Cemal Özyiğit, yol güvenliğine dikkat çekti.

Genç TV'de konuşan Özyiğit, “Dünyada yol güvenliği diye bir şey vardır... Bu konuda doğru dürüst yatırım yapamıyoruz. Yolda anlık bir dikkatsizlik oldu diyelim ki… En azından çarpıp durabilmelidir. Biz bu konuda sınıfta kaldık.” dedi.

Mağusa Lefkoşa anayolu, Haspolat bölgesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında Fatma Kaşıkçı isimli sürücü yaşamını yitirmişti.