Cemal Özyiğit, Hükümet kurma görevi CTP'ye verilmeli

‘23 Nisan çocuğu gibi hükümet kurmaya çalışıyor’

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in süreç daraldıkça yasalar ve etik kuralları zorladığını ifade etti. UBP’de kurultaya ‘müdahale’ edildiğini kaydeden Özyiğit, “Saner 23 Nisan çocuğu gibi hükümet kurmaya çalışıyor” dedi.

Özyiğit: “Neden ısrarla zorluyor?”

YENİDÜZEN’e konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, temasların yapıldığını çıkan sonuca göre Meclis çoğunluklu bir hükümetin kurulamayacağını kaydetti.

Süreci tıkamadan Saner’in görevi iade etmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Saner artık görevi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade etmeli. Yeniden bir arayış içine girilerek hükümet kurma görevi CTP’ye verilmeli. Süreç denenmeli, zaten bir çözüm bulunmazsa ülke 45 gün içinde erken seçime gitmek zorunda. Neden Sayın Saner ısrarla zorluyor? Yapılan ne doğru bir anlayış ne de etiktir. Kurallar çiğneniyor, Meclis çoğunluğuna dayanmayan bir hükümet kurulamaz. Ersin Tatar, zamanında Cumhurbaşkanı olurken vekâlet vermedi, ülke kaosa sürüklendi. Bütçe görüşmeleri yapılamıyor, Saner de bu kaosu derinleştiriyor. Görevi iade etmeli.”

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