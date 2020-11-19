  • BIST 1.283
  • Altın 460,094
  • Dolar 7,6981
  • Euro 9,1045
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2'si yerel 14 yeni vaka!

Cemal Özyiğit, Hükümet kurma görevi CTP'ye verilmeli

» »
Cemal Özyiğit, Hükümet kurma görevi CTP'ye verilmeli
Cemal Özyiğit, Hükümet kurma görevi CTP'ye verilmeli

‘23 Nisan çocuğu gibi hükümet kurmaya çalışıyor’

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in süreç daraldıkça yasalar ve etik kuralları zorladığını ifade etti. UBP’de kurultaya ‘müdahale’ edildiğini kaydeden Özyiğit, “Saner 23 Nisan çocuğu gibi hükümet kurmaya çalışıyor” dedi.

Özyiğit: “Neden ısrarla zorluyor?”

YENİDÜZEN’e konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, temasların yapıldığını çıkan sonuca göre Meclis çoğunluklu bir hükümetin kurulamayacağını kaydetti.

Süreci tıkamadan Saner’in görevi iade etmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Saner artık görevi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade etmeli. Yeniden bir arayış içine girilerek hükümet kurma görevi CTP’ye verilmeli. Süreç denenmeli, zaten bir çözüm bulunmazsa ülke 45 gün içinde erken seçime gitmek zorunda. Neden Sayın Saner ısrarla zorluyor? Yapılan ne doğru bir anlayış ne de etiktir. Kurallar çiğneniyor, Meclis çoğunluğuna dayanmayan bir hükümet kurulamaz. Ersin Tatar, zamanında Cumhurbaşkanı olurken vekâlet vermedi, ülke kaosa sürüklendi. Bütçe görüşmeleri yapılamıyor, Saner de bu kaosu derinleştiriyor. Görevi iade etmeli.”

İlgili HABER: Özyiğit: “Hükümet kurma görevi CTP’ye verilmeli”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KUİR, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde Basın Bildirisi Yayımladı.19 Kasım 2020 Perşembe 12:15
  • Serdaroğlu, Dağ Gibi Biriken Sorunlar Karşisinda Tüm Siyasetçileri Uyardi19 Kasım 2020 Perşembe 12:11
  • Küçük, Kayıp Şahıslar Komitesi’nden “Sözleşmesi Uzatılmadığı İçin" Ayrılıyor19 Kasım 2020 Perşembe 12:01
  • Saner: Son saniyeye kadar şartları zorlayacağım,olmazsa görev CTP'ye19 Kasım 2020 Perşembe 11:42
  • Özyiğit: “Azınlık Hükümeti Ülkedeki Kaosu Daha Da Büyütür”19 Kasım 2020 Perşembe 11:10
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gelişmeleri Tak'a Değerlendirdi19 Kasım 2020 Perşembe 11:04
  • Elektrikli Battaniyenin Kısa Devre Yapması Sonucu Yangın Çıktı19 Kasım 2020 Perşembe 10:57
  • "Vatandaş Yapacağım Seni" Dedi, 164 Bin TL'sini Tasarrufuna Geçirdi19 Kasım 2020 Perşembe 10:53
  • Tunalı ‘’ DP’nin Bazı Örgüt Başkanları Bile Oy Vermedi’’19 Kasım 2020 Perşembe 10:50
  • Gazimağusa'da, Şüpheli Şahsın Üzerinde ve Aarabasında 30 Gram Uyuşturucu ÇıktıGazimağusa'da, Şüpheli Şahsın Üzerinde ve Aarabasında 30 Gram Uyuşturucu Çıktı19 Kasım 2020 Perşembe 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti