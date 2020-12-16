Cemal Özyiğit: "Kıbrıs'ta en gerçekçi ve en makul çözüm şekli hala federasyondur"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile gerçekleştirdiği görüşme ve Türkiye ilk kez resmen BM'ye iki devletli çözümü iletmesi üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Özyiğit: ''Kıbrıs 'ta halen en gerçekçi ve en makul çözüm şekli federasyondur. Aksi, yeni maceralara ve bilinmeyenlere yelken açmak demektir.'' dedi