Cemal Özyiğit: Polisin 'Adalı' cinayetini layıkıyla soruşturması için vesayet rejimi sonlandırılmalı

İşte açıklama;

25 Yıl geçmesine rağmen Kutlu Adalı'nın katledilişini ve faillerinin hâlâ daha yakalanıp hesabının sorulmamasını protesto etkinlikleri çerçevesinde BMBPlatformu adına Polis Genel Müdürlüğü'ne siyah çelenk kondu.

Şu iyice bilinmelidir ki, polis gerekli soruşturmayı layıkıyla yapabilmek için 'sivil-demokratik ve özerk' olmalıdır. Bunun için de Anayasa'nın Geçici 10. Maddesi kaldırılmalı, Vesayet Rejimi sonlandırılmalıdır.