Cemal Özyiğit: “Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmemesi ciddi bir yanlış ve eksiklik”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Özyiğit, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades ile görüşen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmemesinin ciddi bir yanlış ve eksiklik dedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Güney Kıbrıs, askeri eğitim ve fon desteği sağlayan, ardından da savunma amaçlı silahların Rum Yönetimine satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020’den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırması kararı alan ABD’nin Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs ziyaretinde sadece Rum liderle görüşmesinin doğru bir tavır olmadığına vurgu yapan Özyiğit, bu tür tek taraflı ve ayrımcılık içeren adımların barışa ve çözüme hizmet etmediğini vurguladı.

Kıbrıs’ta iki eşit ortak olduğunu belirterek Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de adil bir çözüm istediğini söyleyen tüm tarafların bu gerçeğe göre hareket etmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, ABD’nin tek taraflı cesaretlendirmelerinin maalesef çözüme hizmet etmediğini vurguladı. Bölgede huzur ve barış ortamını geliştirmenin yolunun tek taraflı işbirlikleri ile değil, tüm taraflarla işbirliği ile hareket etmekten geçtiğini vurgulayan Özyiğit, bu gerçeği başta Rum Yönetimi olmak üzere bu yönde hareket eden herkesin anlaması gerektiğini ifade etti.

Gerek Kıbrıs, gerekse Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge tartışmaları üzerinden oluşan gerginliği gidermenin tek taraflı adımlarla mümkün olmadığını belirten Özyiğit, bu ortak zenginliklerin gerginlik değil işbirliğine hizmet etmesi gerektiğini, bunun yolunun da karşılıklı diyalogdan geçtiğini ifade etti.