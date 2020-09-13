  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYDP'de yeni bir covid vakası daha! Kadın Kolları başkanı da Covid-19 pozitif

Cemal Özyiğit: “Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmemesi ciddi bir yanlış ve eksiklik”

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Özyiğit, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades ile görüşen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmemesinin ciddi bir yanlış ve eksiklik dedi
Cemal Özyiğit: “Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmemesi ciddi bir yanlış ve eksiklik”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Güney Kıbrıs, askeri eğitim ve fon desteği sağlayan, ardından da savunma amaçlı silahların Rum Yönetimine satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020’den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırması kararı alan ABD’nin Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs ziyaretinde sadece Rum liderle görüşmesinin doğru bir tavır olmadığına vurgu yapan Özyiğit, bu tür tek taraflı ve ayrımcılık içeren adımların barışa ve çözüme hizmet etmediğini vurguladı.

Kıbrıs’ta iki eşit ortak olduğunu belirterek Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de adil bir çözüm istediğini söyleyen tüm tarafların bu gerçeğe göre hareket etmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, ABD’nin tek taraflı cesaretlendirmelerinin maalesef çözüme hizmet etmediğini vurguladı. Bölgede huzur ve barış ortamını geliştirmenin yolunun tek taraflı işbirlikleri ile değil, tüm taraflarla işbirliği ile hareket etmekten geçtiğini vurgulayan Özyiğit, bu gerçeği başta Rum Yönetimi olmak üzere bu yönde hareket eden herkesin anlaması gerektiğini ifade etti.

Gerek Kıbrıs, gerekse Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge tartışmaları üzerinden oluşan gerginliği gidermenin tek taraflı adımlarla mümkün olmadığını belirten Özyiğit, bu ortak zenginliklerin gerginlik değil işbirliğine hizmet etmesi gerektiğini, bunun yolunun da karşılıklı diyalogdan geçtiğini ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski eşine dönmek isteyen eski sevgilisine cinsel tacizde bulundu13 Eylül 2020 Pazar 16:07
  • Bir doktor daha tepki gösterdi:Domatesin ucuzu makbuldür de ; insanın, eleştirinin, siyasetin değil !!!13 Eylül 2020 Pazar 15:56
  • Tıp-İş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Varış:Beceremedikleri eksiklerin suçunu Sağlık çalışanalrına atıyorlar13 Eylül 2020 Pazar 15:53
  • YDP Arıklı'nın sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti13 Eylül 2020 Pazar 15:48
  • Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu13 Eylül 2020 Pazar 15:43
  • Cemal Özyiğit: “Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmemesi ciddi bir yanlış ve eksiklik”13 Eylül 2020 Pazar 15:37
  • KTOS, yarın uyarı grevi yapacak13 Eylül 2020 Pazar 15:36
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan “Eylem başarıyla neticelenmiştir” açıklaması13 Eylül 2020 Pazar 15:29
  • Özersay: “ABD’yi, söylediklerinin gereğini yapmaya davet ediyoruz”13 Eylül 2020 Pazar 15:24
  • Maliye Bakanlığında tüm personele PCR testi yapıldı13 Eylül 2020 Pazar 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti