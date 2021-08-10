Cemal Özyiğit: Tatar bizi utandırıyor

İşte açıklama;

Sn Tatar, sosyal medyada paylaşım yaparken de; Dünya basınına röportaj verirken de bizi utandırıyor.

Bir gün aleni ırkçılık yapıyor, insanlık onuru adına utanıyoruz.

Ertesi gün kendini gülünç duruma düşürüyor, makamı adına utanıyoruz.

Cumhurbaşkanlığının daha ilk aylarından sadece başarısız bir dönem geçireceğini değil, Kıbrıslı Türklerin itibarını da yerle bir edeceğini resmen hepimizin gözüne sokuyor.