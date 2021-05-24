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Cemal Özyiğit, TDP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, parti genel başkanlığına 'son kez' aday olduğunu açıkladı...
Cemal Özyiğit, TDP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Detay'a açıklama yapan Cemal Özyiğit son kez aday olmasının nedenini, bir hedefi daha olduğunu belirterek, "Görev sürem boyunca ,TDP iki defa LTB başkanlığını kazandı. Sayın Mustafa Akıncı'nın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasında, TDP'nin büyük emeği var.

Türkiye'nin en üst düzeyinden yapılan müdaheleler nedeniyle ikinci kez aynı sonucu çıkarmamız engellendi.

Ancak TDP ilk seçimde, güçlü bir grupla mecliste yerini alacak" dedi.

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