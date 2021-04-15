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Cemal Özyiğit:Böyle bir açıklama var mı yok mu bilemiyoruz. Varsa başka dert, yoksa başka dert.

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Özyiğit:Rektörler bunu kamuoyuna yönelik yapmadıkları için gerçekten böyle bir açıklama var mı yok mu bilemiyoruz. Varsa başka dert, yoksa başka dert.
Cemal Özyiğit:Böyle bir açıklama var mı yok mu bilemiyoruz. Varsa başka dert, yoksa başka dert.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından paylaştı:

Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapılıyor ve özetle diyor ki: "21 rektör veya temsilcisi ile görüştük. Cenevre’deki Kıbrıs zirvesi öncesinde Federasyon tezi yerine 2 devletli çözümü masaya koyacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Tatar’a destek açıklamasında bulundular."

Rektörler bunu kamuoyuna yönelik yapmadıkları için gerçekten böyle bir açıklama var mı yok mu bilemiyoruz. Varsa başka dert, yoksa başka dert.

Rektörlerimizden beklenen, bu tür siyasi manevralarla birlikte anılmak değil, bilim yuvalarının bilimsel projeler üreterek toplumun bilinçlendirilmesine katkı koymaktır.

Ama üniversitelerin uzun zamandır siyasi markajda olduklarını biliyoruz. Mesela önceki DAÜ Rektörü'nün bir konserde dönemin Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı'ya konuşma hakkı verdi diye yine dönemin Dışişleri Bakanı tarafından arandığını biliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birçok üniversiteye taraf olmaları için baskı yapıldığını biliyoruz. Hem buradan, hem Ankara'dan. Şimdi de Tatar'a ve politikalarına destek baskısı.

Bilimsel çalışma, öncü proje, eğitim kalitesi beklemek yerine; halkından beklediği desteği bulamayan cumhurbaşkanına zorla destek arıyorlar.

Bu ülkenin tüm ayarlarıyla oynadıkları gibi şimdi de Üniversitelerin özerk ve demokratik yapıları ile oynuyorlar.

Birçok kurumu mahvettiler, geriye bıraktıklarını da mahvetmelerine izin vermeyeceğiz.

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