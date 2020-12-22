Cemal Özyiğit’ten 'araştırma önergesinin' reddedilmesine tepki: “Tarih bunları not edecek!”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 'araştırma önergesinin' reddedilmesine tepki göstererek, “Tarih bunları not edecek! Bizi, biz yönetene kadar devam edeceğiz!“ dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekilleri tarafından sunduğu “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” 25 ret oyuyla reddedilmesinin ardından Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis kürsüsünden konuşma yaptı.

Özyiğit, “Tarih, Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılan müdahalenin, sizler tarafından, azınlık hükümeti tarafından reddedildiğini bunların kabul görmediğini not edecek! Tarih bunları not edecek!” dedi.