Cemal Özyiğit'ten Rum Eğitim Bakanlığı'na ATATÜRK tepkisi.. Gerici Zihniyetin Son Örneği!

"Mustafa Kemal Atatürk’ün çalkalanmakta olan koca bir coğrafyanın kaderini değiştiren gerçek bir dünya lideri olduğu gerçeğini…"

TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim Kültür eski Bakanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Rum Eğitim Bakanlığı’nın tarih kitaplarında Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı bölümler ile ilgili kabul edilmez tavrı ve sonucunda kitapları geri çekme kararı gerici zihniyetin en son örneği oldu.

Bu çağda böylesi bir zihniyet, böylesi bir eğitim anlayışı…

Üstelik de AB üyesi bir ülkede…

Geçtiğimiz günlerde TC Lefkoşa Büyükelçisi de bizim tarih kitaplarının değişmesi gerektiğinden bahsetmişti.

Bir aynanın iki yüzü gibi.

Gerçekleri kitap sayfalarından yırtarak, ya da yeni sayfalar ekleyerek gerçek tarihi değiştireceklerini sanıyorlar.

Adanın iki tarafında şovenizm ve milliyetçilik bu şekilde birbirinden beslenmeye çalışıyor.

Ancak unuttukları bir şey var;

Tarih kitaplarını değişmekle ne bizim kültürel kimliğimizi yok etmeyi başarabilecekler; ne de Mustafa Kemal Atatürk’ün çalkalanmakta olan koca bir coğrafyanın kaderini değiştiren gerçek bir dünya lideri olduğu gerçeğini…