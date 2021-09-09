  • BIST 1.452,670
  • Altın 486,66
  • Dolar 8,4480
  • Euro 9,9650
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Cemal Özyiğit'ten Rum Eğitim Bakanlığı'na ATATÜRK tepkisi.. Gerici Zihniyetin Son Örneği!

» »
"Mustafa Kemal Atatürk’ün çalkalanmakta olan koca bir coğrafyanın kaderini değiştiren gerçek bir dünya lideri olduğu gerçeğini…"
Cemal Özyiğit'ten Rum Eğitim Bakanlığı'na ATATÜRK tepkisi.. Gerici Zihniyetin Son Örneği!

TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim Kültür eski Bakanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

 

İşte açıklama;

Rum Eğitim Bakanlığı’nın tarih kitaplarında Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı bölümler ile ilgili kabul edilmez tavrı ve sonucunda kitapları geri çekme kararı gerici zihniyetin en son örneği oldu.

Bu çağda böylesi bir zihniyet, böylesi bir eğitim anlayışı…

Üstelik de AB üyesi bir ülkede…

Geçtiğimiz günlerde TC Lefkoşa Büyükelçisi de bizim tarih kitaplarının değişmesi gerektiğinden bahsetmişti.

Bir aynanın iki yüzü gibi.

Gerçekleri kitap sayfalarından yırtarak, ya da yeni sayfalar ekleyerek gerçek tarihi değiştireceklerini sanıyorlar.

Adanın iki tarafında şovenizm ve milliyetçilik bu şekilde birbirinden beslenmeye çalışıyor.

Ancak unuttukları bir şey var;

Tarih kitaplarını değişmekle ne bizim kültürel kimliğimizi yok etmeyi başarabilecekler; ne de Mustafa Kemal Atatürk’ün çalkalanmakta olan koca bir coğrafyanın kaderini değiştiren gerçek bir dünya lideri olduğu gerçeğini…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PGM'den çok önemli dolandırıcılık uyarısı!09 Eylül 2021 Perşembe 19:30
  • Sorakın: Halkın yararına yapabilecekleri en güzel şey istifa etmek09 Eylül 2021 Perşembe 19:21
  • Hayvancılık Dairesi ve Spot Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı09 Eylül 2021 Perşembe 19:08
  • Tatar, İzmir’in Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü Törenine Katıldı09 Eylül 2021 Perşembe 19:06
  • Başbakan Saner: “Ana Arterler Yanında Köy Yollarının Yenilenmesi De Önceliğimiz”09 Eylül 2021 Perşembe 19:04
  • Hasipoğlu: "UBP Kurultayı 30-31 Ekim Tarihlerinde Tek Bölgede Yapılacak”09 Eylül 2021 Perşembe 19:02
  • "Türkiye'nin Varlığı Kıbrıs'ta Devam Etmelidir."09 Eylül 2021 Perşembe 19:00
  • 9 EYLÜL TABLOSU: 161 VAKA!09 Eylül 2021 Perşembe 18:32
  • Nilden Erhürman pozitif, Tufan Erhürman izole09 Eylül 2021 Perşembe 18:30
  • UBP’de Kurultay tek bölgede yapılacak09 Eylül 2021 Perşembe 18:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti