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Cemaliye Tomris Meraklı hayata gözlerini yumdu

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Cemaliye Tomris Meraklı hayata gözlerini yumdu
Cemaliye Tomris Meraklı hayata gözlerini yumdu

Kalavaç’ın uzun yıllar muhtarlığını yapan Ömer Meraklı, annesi Cemaliye Tomris Meraklı’yı kaybetti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden annesinin vefat haberini duyuran Meraklı “Kıbrıs Türk kültürünü yaşam şeklini canlı canlı yaşayan birçok yabancı TV belgesellerle tanıtan anam artık yok” ifadelerini kullandı.

Meraklı'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kalavaç Kabristanlığına defnedilecek.

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