 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.834
  • Altın 144,387
  • Dolar 3,7500
  • Euro 3,9771
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİstanbul'da helikopter düştü

Cemil Barlas'tan Mustafa Varank'a: Davutoğlu'nun trollerine sahip çıkıyor!

»
Cemil Barlas'tan Mustafa Varank'a: Davutoğlu'nun trollerine sahip çıkıyor!
Varank, Aydın Ünal ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştı

Gazeteci Cemil Barlas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun trollerine sahip çıktığını iddia etti. 

Gazeteciler.com internet sitesi, geçtiğimiz günlerde Güneş'in Yayın Yönetmeni Turgay Güler için "haşerat" benzetmesi yapan AKP Ankara Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafı "Bu üçlüye kötü haber" başlığıyla haberleştirmişti. Haberin görselinde Turgay Güler, Cemil Barlas ve Türkiye yazarı Fuat Uğur'un fotoğrafları kullanılmıştı. Söz konusu haberi sosyal medya hesabında alıntılayan Cemil Barlas, paylaşımına "Sanki varank'ın davutoğlunun trollerine sahip çıktığını bilmiyoruz. Hepsi aynı" notunu düştü.

Ne olmuştu?

Turgay Güler,  Mustafa Yeneroğlu’nun “Deniz Yücel (Die Welt muhabiri) gazeteciden ziyade aktivist. Bundan bağımsız olarak tutuklama kararı çok sorunlu. Propaganda kavramı çok geniş yorumlanıyor” açıklamasına tepki göstermişti. “Yahu bu sayın vekil PKK tetikçisi Deniz Yücel’in tutuklanmasına karşı çıkıyor. Tıpkı Kandil gibi, Merkel gibi” diyen Güler’e, Yeneroğlu’nun yanıtı "Aktivist kelimesini anlamaktan aciz terbiye yoksunu sözde gazetecilik yapıyor. Yücel de militan edasıyla gazetecilik yapıyordu. Farkın ne?” olmuştu.

AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal da “Haşerat” dediği Güler’e Twitter’dan şöyle seslenmişti:

“Haşerat, hayatı mücadeleyle geçmiş, 15 Temmuz yiğidi, Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na yaptığını, yarın da sana yapacak. Susmak kurtarmaz.”

Turgay Güler de, kendisi için "Haşerat" benzetmesi yapan Yeni Şafak yazarı ve AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal'a tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Die Welt muhabiri Deniz Yücel ile ilgili olarak ileri sürdüğü  "1 ay kişi bu kişi PKK’nın temsilcisi, Alman ajanı olarak Alman Konsolosluğunda saklanmıştır" iddiasını hatırlatan Güler, "Şimdi bu terbiyesiz, ahlaksız ve ne idüğü belirsiz sinsilere, fırıldaklara bakacağız. Ne diyecekler nasıl kıvıracaklar" ifadesini kullanmıştı.Aydın Ünal'ın bu tartışmadan sonra Twitter hesabını kapatması dikkati çekmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İstanbul'da helikopter düştü: 5 kişi hayatını kaybetti10 Mart 2017 Cuma 13:11
  • İngiltere Parlamentosu'ndan hükümete 'Türkiye'ye tutumunu sertleştirme' çağrısı10 Mart 2017 Cuma 12:11
  • TSK’dan bir ilk: Suriye’de 71 YPG’linin ‘etkisiz hale getirildiği’ duyuruldu10 Mart 2017 Cuma 11:47
  • İstanbul'da helikopter düştü10 Mart 2017 Cuma 11:39
  • AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi10 Mart 2017 Cuma 11:36
  • Avrasya Araştırma, referandum anket sonuçlarını açıkladı10 Mart 2017 Cuma 11:34
  • YGS günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri belirlendi10 Mart 2017 Cuma 11:24
  • Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi: Ankara ile Tel Aviv gazı konuştuğunda neden Rumlar konu oluyor anlamış değilim10 Mart 2017 Cuma 11:14
  • Hem arı fobisini yendi hem iş sahibi oldu10 Mart 2017 Cuma 10:20
  • Örgü bebekler kadınların geçim kaynağı oldu10 Mart 2017 Cuma 10:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti