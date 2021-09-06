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Cemil Sarıçizmeli: ‘Mehmetçik İmar Planı Tasarısı’ Birleşik Kurul’da görüşülmeli

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Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik İmar Planı Tasarısı’nın Birleşik Kurul’da görüşülmesini istedi.
Cemil Sarıçizmeli: ‘Mehmetçik İmar Planı Tasarısı’ Birleşik Kurul’da görüşülmeli

İşte açıklama;

Kimseler sinip bekleyeceğimizi sanmasın. Birileri başka hesaplar peşinde olup yarattıkları kaostan beslenme peşinde olabilir. Biz bölgemiz, yaşadığımız topraklarımızın, insanımızın geleceği için çalışıyoruz. Tüm yolları zorlayacağız, gümdemde kalmaya devam edeceğiz. Talebimiz net. İmar planı istiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız, yasalarımızın da gereği. Bugün Şehir Planlama Dairesi’ne resmi olarak başvurumuzu yaptık. 30 gün içerisinde ya Birleşik Kurul çağrılır, ya da mahkeme yolu görülür.

Mücadeleye devam…

 

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