“Cemile Yardımı” alanların maaşlarına artış

Bakanlar Kurulu, Cemile yardımı kapsamında maaş alan 5 kişinin maaşlarına 1 Eylül 2024 itibarıyla yüzde 19,19 oranında zam yapılmasına karar verdi.
Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü bütçesi altında yer alan “Cemile Yardımları” kaleminden maaş alan 5 kişinin maaşlarına zam yapılmasına karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, söz konusu kişilerin maaşları 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %19,19 oranında artırılacak.
Bu maaş artışının getireceği mali yük ise Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nün 2024 Mali Yılı Bütçesi’nde “Cemile Yardımları” kaleminden karşılanacak.
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