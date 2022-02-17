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Cenapoğlu: DP, Vermiş Olduğu Sözlerin Arkasındadır

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Demokrat Parti Siyasi İşler Danışmanı Hakan Cenapoğlu, yapılan hükümet görüşmeleri hakkında yazılı açıklamada bulundu.
Cenapoğlu: DP, Vermiş Olduğu Sözlerin Arkasındadır

Demokrat Parti Siyasi İşler Danışmanı Hakan Cenapoğlu, yapılan hükümet görüşmeleri
hakkında yazılı açıklamada bulundu.


Cenapoğlu yaptığı açıklamada şunları kaydetti;


“Demokrat Partinin amacı KKTC’ni daha yaşanabilir, daha şeffaf ve daha güçlü hale
getirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda Demokrat Parti’nin ülkenin içinde bulunduğu tüm problemlere manifestosunda da belirttiği şekilde çözüm üretebilmek adına hükümet içerisinde yer alması elzemdir. Önümüzdeki süreçte çok ciddi ekonomik sıkıntılar bizleri beklemektedir.


Gerek ekonomik gerekse bizleri bekleyen diğer tüm sıkıntıları en iyi şekilde atlatabilmek için
Demokrat Partinin VİZYON-MİSYON ve MANİFESTOSUNU hayata geçirecek Kurum,
Kuruluş ve Bakanlıkları alarak hükümet içerisinde yer alması gerekmektedir.


Demokrat Parti Kıbrıs Türk Halkına vermiş olduğu sözün arkasındadır.


Kıbrıs Türkü, Hükümetlerden İSTİKRAR, ŞEFFAFLIK ve AZİM ile çalışma beklemektedir.
Bu beklentiler doğrultusunda Demokrat Partinin tek gailesi KKTC halkının geleceğidir.
Gailemizi gerçekleştirmek adına son milletvekilliği seçimlerini 3. Parti olarak tamamlayan
partimiz halkın desteğini almış durumdadır.


Kıbrıs Türk Halkı DP’ye vermiş olduğu oy ile DP’yi hükümette görmek istediğini ortaya
koymuştur.


DP hükümette olsun yada olmasın her koşulda memleket ve halk gailesi ile yanıp tutuşan ve
tüm sorunlara çözüm üretebilmek adına ELİNİ TAŞIN altına koymaya hazırdır.”

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