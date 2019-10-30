  • BIST 98.692
  • Altın 273,987
  • Dolar 5,7070
  • Euro 6,3466
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Cenaze yemeğinde yanlışlıkla esrarlı kek servis edildi, davetliler baş dönmesi yaşadı

» »
Almanya'da düzenlenen bir cenaze yemeğine katılan davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek ikram edildiği anlaşıldı.
Cenaze yemeğinde yanlışlıkla esrarlı kek servis edildi, davetliler baş dönmesi yaşadı

Ülkenin kuzeydoğusundaki Wiethagen kasabasındaki bir restoranda düzenlenen cenaze yemeğine katılan davetlilerin, yedikleri keklerden dolayı baş dönmesi yaşadığı açıklandı.

Wiethagen Emniyeti'nin başlattığı soruşturmada, restoran sahibinin kızından davet için kek hazırlamasını istediği anlaşıldı.

Restoran sahibinin 18 yaşındaki kızının, davette servis edilecek keklerin yanında bir de esrarlı kek pişirdiği, annenin ise yanlış tepsiyi restorana götürdüğü ifade edildi.

Almanya'da cenaze törenlerinin ardından davetlilere kek ve kahve ikram edilmesi geleneği var.

Olayın Ağustos ayında yaşandığı, ancak hem cenazeye hem de hayatını kaybeden yakınlarının yasını tutanlara saygı göstermek adına olayın kamuoyuna yeni açıklandığı belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otizmli Taylan'dan 'mutlak' başarı27 Ekim 2019 Pazar 20:27
  • Bilim İnsanları, Farelere Araba Sürmeyi Öğretti26 Ekim 2019 Cumartesi 15:38
  • Dünyanın en küçük kamerası: Yalnızca kum tanesi büyüklüğünde25 Ekim 2019 Cuma 20:23
  • Jeff Bezos artık dünyanın en zengin insanı değil: Zirvedeki isim değişti25 Ekim 2019 Cuma 19:11
  • Hamam böceklerinden kurtulmak isterken bahçesini havaya uçurdu24 Ekim 2019 Perşembe 11:29
  • Hindistan’da, ‘afrodizyak’ diye ayıları öldürüp penislerini yiyen adam tutuklandı24 Ekim 2019 Perşembe 11:18
  • Putin’in eski kartviziti, 2 milyon rubleye satışa çıkarıldı23 Ekim 2019 Çarşamba 21:10
  • 413 kiloluk balkabağı yetiştirdi; bot olarak kullanıyor23 Ekim 2019 Çarşamba 18:19
  • Yeni Zelanda'da erkek ordu mensupları da artık makyaj yapıp, oje sürebilecek22 Ekim 2019 Salı 14:48
  • Bağırsaklarında maya çoğalan adamın vücudu kendi kendine bira üretiyor21 Ekim 2019 Pazartesi 17:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti