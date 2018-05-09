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Cenazede Abdullah Gül'e tepki: "Reisime hainlik yaptın"

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Abdullah Gül, Sakarya'da eski bakan Cevat Ayhan'ın cenaze törenine katıldı...
Cenazede Abdullah Gül'e tepki: "Reisime hainlik yaptın"

Adapazarı'nda, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan'ıncenazesine katılan,  11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir kişi, "Vatana hainlik yapanlarla iş birliği yapıyorsun. Reisime hainlik yaptın" diyerek tepki gösterdi.

Önceki gün, 80 yaşında hayatını kaybeden  eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan'ın cenazesi Ankara'da düzenlenen törenin ardından Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze öğle vaktinde Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Camii'ne getirildi. Cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye Ziraat odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kıldırdı.

Abdullah Gül'e tepki

Cenaze namazının ardından tabut omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada kalabalığa yaklaşan ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kişi Abdullah Gül'e, "Vatana hainlik yapanlarla iş birliği yapıyorsun. Reisime hainlik yaptın" diye bağırarak tepki gösterdi.

Gözaltına alınan kişi polis otosuna götürülürken, "Reisime ihanet ettiği için bağırdım" dedi.

Cevat Ayhan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Akyazı Çıldırlar Mahallesi'ndeki köy mezarlığına götürüldü.

Gül: Mutabakat oluşmadı, aday değilim

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçtiğimiz haftalarda "Mutabakat oluşmadı, aday değilim" açıklamasında bulunmuştu. 

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