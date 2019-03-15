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Cenazede utandıran anlar

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Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, cenaze namazı için Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi.
Cenazede utandıran anlar

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, son yolculuğuna uğurlandı.

Sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından birçok isim, Çika'yı Hocazade Camisi'ndeki son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve eşi Fulya Terim, teknik direktörler Yılmaz Vural, Okan Buruk, Rıza Çalımbay, Suat Kaya, Demet Akbağ'ın oyuncu arkadaşları Ata Demirer, Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Olgun Şimşek, Sermiyan Midyat, Gonca Vuslateri, Ece Uslu, Şahan Gökbakar, Cezmi Baskın, yapımcı Necati Akpınar, şarkıcı Deniz Seki, Emel Müftüoğlu ve Yonca Evcimik, cenazede hazır bulundu.

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ÜNLÜLERİ GÖRMEK İÇİN KORKULUKLARA TIRMANDILAR

Bu arada, Zafer Çika'nın cenaze törenine gelen ünlüleri görmek için vatandaşlar da cami avlusunun demir korkuluklarına tırmandı.

Korkuluklara tutunup ünlüleri görmeye çalışanlar, ünlüleri birbirlerine gösterdi. Bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken bazıları da sosyal medyadan canlı yayın yaptı. 

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