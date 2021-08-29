Cenazelerde tabuttan ölülerin eşyalarını çalan kadın yakalandı

Açık tabutla düzenlenen cenazelerde ölüler eşyaları kullanılarak hazırlanıp tabuta konuyor. Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Ülkenin kuzeyinde bir cenazeevindeki törende acılı bir aile tanımadığı bir kadının tabuta yaklaştığını gördüğünde böyle bir şeyin olabileceği aklının ucundan bile geçmemişti.

60’larındaki kadın, rahmetlinin bir arkadaşı olduğunu söyleyince kadını vedalaşması için açık tabutta yatan cenazeyle baş başa bırakıldı.

Daha sonra tabutun yanında geri gelindiğinde tabuttaki mücevherlerin olmadığı görüldü. Kolye, yüzük, küpeler… Hepsi gitmişti.

Ailenin haber vermesinin ardından inceleme yapan polis kadının cenazeevinin yakınlarında Lievin kasabasında yaşadığını tespit etti.

Gözaltına alınan kadının evinde kayıp mücevherler de bulundu.

Ancak daha fazlası da vardı. Polis araştırmayı derinleştirdiğinde kadının aynı cenazeevinden aynı gün içinde bir de tabuttaki bir adamın cüzdanını çaldığı ortaya çıktı.

Kadının evinde yapılan aramada son zamanlarda düzenlenen cenazelerle ilgili bilgiler ve ölüm ilanlarının olduğu kağıtlar buldu.

Kadın 2022’de hakim karşısına çıkacak.