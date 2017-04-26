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Çene problemlerine ortognatik cerrahi çözümü

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Çene problemlerine ortognatik cerrahi çözümü
Yüz profilini oluşturan diş ve çene yapısı, yüz estetiği açısından en az burun şekli kadar önem taşıyor. Fakat bazı durumlarda diş dizilimi ve diş özellikleri sebebiyle çene yapısında bazı bozukluklar meydana gelebiliyor.

Yüzün diğer kısımlarıyla uyum içinde olması gereken çenede, estetik ve fonksiyonel problemler oluştuğunda, uygunsuz çiğneme, ısırış, konuşma ve solunum bozukluğu gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

İki çenenin birbirini karşılamaması, alt çenenin üst çeneye oranla daha önde ya da daha geride konumlanması, çenenin normalden büyük ya da küçük olması gibi estetik problemleri olan bu kişiler de uygun tedavi yöntemleri arıyor. İşte tam bu noktada devreye ortognatik cerrahi uygulamaları giriyor. Estetik çene ve yüz cerrahisi olarak adlandırılan ortognatik cerrahi, alanında uzman bir ortodontist ve bir plastik cerrah tarafından uygulanıyor. Bu teknik hastalara, çene ucu, alt çene ve üst çenede veya tamamında aynı anda tedavi imkanı sunuyor.

Çene problemleri, tedavi edilmediği takdirde diğer ağız problemlerine zemin hazırlayabildiğini belirten Ortodonti Uzmanı Prof. Dr. Serdar Üşümez “Zamanla dişlerin düzensiz aşınması, çürüklerin oluşması ve ilerleyen dönemde diş kayıplarının yaşanması da bu problemlerin başında geliyor” diyor.

İLK AŞAMA, ÇENENİN MODELLENDİRİLMESİ

Ortognatik cerrahi planlaması yapılırken ilk olarak, hastanın üst ve alt çene ölçülerinin alındığını belirten Üşümez, çene problemlerinin düzeltilmesinde izlenen yol hakkında şunları söylüyor:

“Bu ölçülere göre çene, alçı ile modellendirilerek tüm detaylarıyla incelenir. Daha sonra alt ve üst çene kemikleri, çene eklemleri, panoramik ve sefalometrik gibi geleneksel röntgenler veya üç boyutlu görüntüleme sistemleri ile analiz edilir. Tüm bu değerlendirmeler sonunda hastaya uygulanacak cerrahi işlemler kararlaştırılır. Uygun cerrahi işlem netlik kazandığında ise, hastanın dişlerinin ameliyata hazırlanması için ortodontik tedaviye başlanır. Dişler gereken dizilime kavuştuğunda da hasta, çenesinin yeniden konumlandırılabilmesi için operasyona alınır. Bu operasyonla, birbirini karşılamayan çene kemikleri yeniden yapılandırılır ve ardından çene, doku dostu minik vidalarla ve plakalarla sabitlenir.”

18 YAŞ SINIRI ÖNEMLİ

Dr. Üşümez’in verdiği bilgiye göre, ortognatik cerrahi, çene eklemleri ilişkili faktörler nedeniyle çiğneme, ısırma, yutma ve konuşma problemleri yaşayan herkese uygulanabilir. Ayrıca kronik çene-çene eklemi ağrıları olan ve iki çene arasında kapanış bozuklukları bulunan tüm hastalara ortognatik cerrahi planlanabilir. Ancak yüz kemiklerinin gelişimi dikkate alındığından ortognatik cerrahi operasyonlarının çoğunlukla 18 yaşından sonra uygulanması uygun oluyor.

ÇENE ESTETİĞİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR

Ortognatik cerrahi ile yalnızca alt ya da üst çene düzeltilebildiği gibi, çift çene ameliyatı adı altında her iki çeneye de müdahale edilebiliyor. Genel anestezi ile yapılan operasyon sonunda hastalar, ameliyat öncesine oranla daha estetik bir görüntü kazanırken, konuşma ve çiğnemeleri ise daha iyi duruma geliyor. Böylelikle hasta yaşam kalitesinde artış yaşarken, varsa nefes problemleri de ortadan kalkıyor.

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