"Cenevre Konferansı ilânihaye sürmez"

Ara bölgede gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde yaptığı açıklamada, görüşmenin 1 Şubat’ta devam edeceğini kaydetti.

Akıncı açıklamasında, Cenevre’de gerçekleştirilen Uluslararası Kıbrıs Konferansı’na değinerek, 5 taraf açısından güvenlik ve garantilerde iki liste hazırlandığını belirtti ve tarafların görüşlerinin birbirinden farklı olduğunu kaydetti.

Akıncı, uluslararası konferansın ileriki günlerde yeniden toplanması gerekeceğini de kaydederek, bununla ilgili sürecin henüz belli olmadığını sözlerine ekledi. Akıncı, “konferans başladı ancak bitmedi. Cenevre Konferansı ilânihaye devam edecek bir süreç değil” diyerek, kimsede böyle bir niyet olmadığını da belirtti.

Akıncı şunları kaydetti:

“Ancak önümüzde somut bir tarih de yok. Bunun çıkması için BM’nin, Kıbrıs’ın iki tarafla ve garantör ülkelerle çalışma yapmak lazım. Önemli olan momentumu tutmaktır. Sürüncemede kalacak bir olgu olarak düşünmemektir. Çok aşırı bir acelecilikle de süreci yanlış mecralara itmemek gerekir. Bu dengeyi kurmak lazım…”

“YENİ BİR SAFHADAYIZ”

Akıncı, Çarşamba günü yapılacak görüşmede, bu konuyu akılcılıkla değerlendirip ileriki dönemin yolunun planlanacağını da kaydederek, yeni bir safhada olunduğunun altını çizdi.

Akıncı şunları kaydetti:

“Yeni bir safhadayız. 50 yıllık süreçte yapılamayan yapılmıştır. Bu süreç harita noktasına kadar gelmiştir. Bu son 50 yılda olmayan bir şeydir. Gelinen noktada Mont Pelerin’e gidildi bir şey çıkmadı, Cenevre’ye gidildi bir şey çıkmadı konusu doğru değil. Atılması gereken adımlar var, her konuda uzlaşmış değiliz. Kıbrıs Türk tarafı olarak sürece çok olumlu katkılar koyduk. Artık gelinen noktada tüm tarafların kolektif çabayla sürece katkı koyması gerekir.

Bu kadar emeği heba etmemiz gerekir. 2016 yılı sonu hedef olarak gösterdim. Ocak ayı sonuna geldik. Neden 2017’ye bu iş sarkmasın dememi çok iyi hatırlarsınız. Bu iş daha da uzayıp giderse, 2017’nin getireceği riskler ortada… Bu süreci mümkün olduğunca kısa tutmakta, konferansın erken süre içinde toplanmasına yarar var. Bu tek taraflı istek değil, tüm ilgili tarafların hazır olması gerekir…”