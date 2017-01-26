 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.594
  • Altın 147,480
  • Dolar 3,8543
  • Euro 4,1253
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAYunanistan 8 FETÖ'cü darbecinin iadesini reddetti

"Cenevre Konferansı ilânihaye sürmez"

»
"Cenevre Konferansı ilânihaye sürmez"
Ara bölgede gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde yaptığı açıklamada, görüşmenin 1 Şubat’ta devam edeceğini kaydetti.

Akıncı açıklamasında, Cenevre’de gerçekleştirilen Uluslararası Kıbrıs Konferansı’na değinerek, 5 taraf açısından güvenlik ve garantilerde iki liste hazırlandığını belirtti ve tarafların görüşlerinin birbirinden farklı olduğunu kaydetti.

Akıncı, uluslararası konferansın ileriki günlerde yeniden toplanması gerekeceğini de kaydederek, bununla ilgili sürecin henüz belli olmadığını sözlerine ekledi. Akıncı, “konferans başladı ancak bitmedi. Cenevre Konferansı ilânihaye devam edecek bir süreç değil” diyerek, kimsede böyle bir niyet olmadığını da belirtti.

Akıncı şunları kaydetti:

“Ancak önümüzde somut bir tarih de yok. Bunun çıkması için BM’nin, Kıbrıs’ın iki tarafla ve garantör ülkelerle çalışma yapmak lazım. Önemli olan momentumu tutmaktır. Sürüncemede kalacak bir olgu olarak düşünmemektir. Çok aşırı bir acelecilikle de süreci yanlış mecralara itmemek gerekir. Bu dengeyi kurmak lazım…”

YENİ BİR SAFHADAYIZ”

Akıncı, Çarşamba günü yapılacak görüşmede, bu konuyu akılcılıkla değerlendirip ileriki dönemin yolunun planlanacağını da kaydederek, yeni bir safhada olunduğunun altını çizdi.

Akıncı şunları kaydetti:

“Yeni bir safhadayız. 50 yıllık süreçte yapılamayan yapılmıştır. Bu süreç harita noktasına kadar gelmiştir. Bu son 50 yılda olmayan bir şeydir. Gelinen noktada Mont Pelerin’e gidildi bir şey çıkmadı, Cenevre’ye gidildi bir şey çıkmadı konusu doğru değil. Atılması gereken adımlar var, her konuda uzlaşmış değiliz. Kıbrıs Türk tarafı olarak sürece çok olumlu katkılar koyduk. Artık gelinen noktada tüm tarafların kolektif çabayla sürece katkı koyması gerekir.

Bu kadar emeği heba etmemiz gerekir. 2016 yılı sonu hedef olarak gösterdim. Ocak ayı sonuna geldik. Neden 2017’ye bu iş sarkmasın dememi çok iyi hatırlarsınız. Bu iş daha da uzayıp giderse, 2017’nin getireceği riskler ortada… Bu süreci mümkün olduğunca kısa tutmakta, konferansın erken süre içinde toplanmasına yarar var. Bu tek taraflı istek değil, tüm ilgili tarafların hazır olması gerekir…”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türk askeri de konuşuldu...24 Ocak 2017 Salı 17:27
  • “Müzakere bitti. Bu noktadan sonra Kıbrıs Türk tarafı neyi müzakere edecek?"24 Ocak 2017 Salı 15:17
  • Çağlar sordu Kasoulides cevapladı: Kıbrıslı Türklerin uyum süreci ileri taşınacak24 Ocak 2017 Salı 11:31
  • Strazburg toplantılarına Çağlar ve Özcenk katılıyor23 Ocak 2017 Pazartesi 13:05
  • İşte o belge ve 29+ toprak oranı!23 Ocak 2017 Pazartesi 07:30
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çalışmalar aktarıldı21 Ocak 2017 Cumartesi 15:03
  • YKP, “Kıbrıs Sorunu Nereye Gidiyor?” Başlıklı açık oturum düzenliyor21 Ocak 2017 Cumartesi 14:45
  • "Ne anlama gittiği bilinerek mi yapılıyor yoksa bilmeden mi yapılıyor”21 Ocak 2017 Cumartesi 14:31
  • “Cenevre’de müzakereler artık bir neticeye bağlanmalı”21 Ocak 2017 Cumartesi 14:24
  • Çavuşoğlu, Yunanistan'ın eleştirilerine cevap verdi21 Ocak 2017 Cumartesi 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti