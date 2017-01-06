Cenevre maratonu Pazar akşamı başlıyor

Kıbrıs müzakereleri pazartesinden itibaren, tarafların harita da sunacağı Cenevre’de devam ediyor.

Tarafların siyasi parti başkanlarını da davet ettiği müzakerelerin ardından 12 Ocak Perşembe günü uluslararası konferansa geçilecek. Garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı konferansa BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve gerekli görülmesi halinde diğer ilgili tarafların temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre’deki görüşmelere katılmak üzere pazar günü saat 13.00’te KKTC’den ayrılacak.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve heyetleri yarın; Müzakereci Özdil Nami ve müzakere heyetiyle görüşmeleri takip edecek basın mensupları da pazar günü Cenevre’ye gidecek.

CTP ve TDP heyetleri de Pazar sabahı Cenevre’ye gitmek üzere adadan ayrılacak.

PAZAR AKŞAMI ÖN TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, resmi müzakereler öncesinde, pazar akşamı bir ön toplantı yapması bekleniyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Akıncı, Cenevre öncesinde Ankara’ya giderek TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami de Ankara’da TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Parti başkanlarının da davet edildiği Cenevre’deki görüşmelere siyasi partilerden heyetler de katılıyor.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığındaki heyette, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve bürokratlar yer alacak.

İktidarın diğer ortağı Demokrat Parti’yi (DP) Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş temsil edecek.

DİĞER PARTİLER

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın temsil edeceği CTP heyetinde CTP Milletvekilleri Armağan Candan ve Mehmet Çağlar eşlik edecek.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile TDP Milletvekili Zeki Çeler de Cenevre’deki görüşmelere katılacak.

ANASTASİADİS’E 36 KİŞİLİK HEYET EŞLİK EDECEK

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de Cenevre’ye 36 kişilik bir heyetle gideceği öğrenildi.

Rum basını kaynaklı haberlere göre, Anastasiadis’e kendi müzakere heyetinin yanı sıra, ELAM hariç siyasi parti başkanları ve eski Rum Yönetimi Başkanları Dimitris Hristofyas ve Yorgos Vasiliu eşlik ediyor.Anastasiadis, dün Rum Ulusal Konsey toplantısında, Kıbrıs Rum tarafının Cenevre’deki görüşmeler ve konferansa gidişi öncesinde Rum siyasi parti yetkilileri ve diğer konsey üyelerine bilgi verdi.

MONT PELERIN’İN ARDINDAN

Liderler, kasım ayında İsviçre’nin Mont Pelerin kentinde gerçekleştirdiği zirvenin istenilen sonucu vermemesinin ardından 1 Aralık’ta adada bir araya gelerek, müzakerelere devam ve ve ocak ayında Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirme kararı almıştı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ev sahipliğinde akşam yemeğinde müzakerelere hemen devam etmede anlaşan liderler, müzakerecilerini de çözümlenemeyen bütün konuları ilerleme sağlamak amacıyla birbirleriyle bağlantılı olarak ele almaları için görüşmeleri sürdürmeleri konusunda görevlendirmişti.

Müzakerecilerin yoğunlaştırılmış müzakerelerinin yanı sıra liderler de biri aralık, ikisi de ocak ayında olmak üzere 3 görüşme gerçekleştirdi.

Pazartesi başlayacak müzakerelerin sonunda harita ve yüzdeliklerin konuşulmasının ardından 12 Ocak’ta 5’li konferansa geçilecek. Konferansın başarıyla sonuçlanması halinde, ayrıntılar için 2-3 aylık bir süreye, daha sonra da halkların oluşacak çözüm planını anlaması ve bilinçli oy kullanması için geçecek bir 3 aya daha ihtiyaç olacağından 2017 ortalarında referanduma gidilmesi öngörülüyor.

ESKİ KIBRIS ÖZEL TEMSİLCİSİ MOLLER EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Cenevre’deki görüşmelere, Birleşmiş Milletler’in Cenevre Ofisi (BMCO) ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler’in New York’tan sonra en büyük ikinci merkezi olan BMCO’nun direktörlüğünü ise, 2006-2008 yılları arasında BM Genel Sekreterliği’inin Kıbrıs Özel Temsilcisi olan Danimarkalı diplomat Michael Moller yapıyor.

2007’den beri BM Genel Sekreterliği görevini yürüten Güney Koreli diplomat Ban Ki Moon da, göreviyle birlikte Kıbrıs sorununu yeni yılda Portekizli Antonio Guterres’e devretti.

Cenevre’deki müzakerelere Guterres’in de katılması bekleniyor.