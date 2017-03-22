Cenevre öncesinde Şam'da şiddetli çatışmalar

BM Cenevre'de yapılacak Suriye barış görüşmelerine tüm tarafların katılacağını duyurdu. Görüşmelere iki gün kala Şam'ın kuzeydoğusunda son iki yılın en şiddetli çatışmaları yaşanıyor.

Cenevre’de Perşembe günü yeniden başlaması planlanan Suriye barış görüşmeleri öncesinde başkent Şam’ın kuzeydoğusunda çatışmalar şiddetlendi. Suriyeli muhalif grupların bölgeye son üç günde ikinci kez saldırdığı bildirildi. Muhalif gruplardan Feylak el Rahman örgütünün sözcüsü Vael Elvan, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada sabah saatlerinde yeni operasyona başladıklarını ve bir gün önce kaybettikleri bölgeleri geri kazandıklarını söyledi. Çatışmaların Cobar yakınlarındaki Abbasi mahallesinde eski şehrin duvarlarına iki kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Şam’ın kuzeydoğusunda muhaliflerin bulunduğu Cobar ve Kabun mahallelerinde şiddetli çatışmalar yaşandığını, Suriye güçlerinin hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Gözlemevi muhaliflerin de hükümetin kontrolündeki Cobar yakınındaki şehir merkezine saldırı düzenlediğini belirtti. Suriye güçleri ile muhalifler arasındaki çatışmalar hafta sonundan bu yana sürüyor. Şam altı yıldır Suriye ordusunun kontrolünde ve iç savaş başladığından bu yana çatışmalardan kısmen korunuyor. Ancak hükümet karşıtı gruplar kentin doğusunda abluka altına alınmış bir bölgeyi kontrolü altında tutuyor. On binlerce insan bölgeden çıkamıyor. İnsanların ihtiyaçları kaçak tünellerle gideriliyor.

‘Görüşmelere tüm taraflar katılacak‘

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura bugün yaptığı açıklamada , Şubat ayında yapılan görüşmelerde masaya oturan tüm tarafların Perşembe günü yapılacak müzakerelere de katılacağını teyit ettiğini duyurdu. BM Cenevre Enformasyon Bürosu sözcüsü Alessandra Vellucci, Suriye hükümeti ve muhalif grupların ilk etapta de Mistura ile ayrı ayrı görüşeceğini belirtti. BM temsilcisi Staffan de Mistura'nın Cenevre görüşmeleri öncesinde süreçte önemli rolü olan ülkeler Türkiye, Suudi Arabistan ve Rusya'ya gideceği açıklandı. Staffan de Mistura ülke temsilcileri ile yapacağı fikir alışverişinin ardından perşembe günü yapılacak barış görüşmelerini yönetecek.

Geçtiğimiz hafta Kazakistan’ın başkenti Astana’daki görüşmelere bazı muhalif gruplar Esad rejiminin ateşkes ihlallerini sürdürdüğü gerekçesiyle katılmamıştı. Bu nedenle bugün yaşanan şiddetli çatışmaların Perşembe günü yeniden başlaması planlanan görüşmeleri etkilemesinden kaygı duyuluyor.