"Cenevre Zirvesi, Kıbrıs'ın barış adası olmasını sağlayabilir"

TDP Girne İlçesi dayanışma etkinliği düzenledi. Genel Başkan Özyiğit gecede yaptığı konuşmada Kıbrıs konusuna yönelik önemli mesajlar verdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 9-12 Ocak tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Zirvesi'nin, Kıbrıs'ı, ortadoğu ve dünyaya örnek olacak barış adası yapmak adına tarihi bir fırsat olduğunu vurguladı.

Zirvede önemli konularda uzlaşı arayışı olacağını, harita ve yüzdeliklerin konuşulacağını, ardından da 5’li konferansa girileceğini belirten Özyiğit, "Temennimiz tüm konularda genel bir uzlaşı sağlanarak adil, kalıcı bir çözümün temellerinin atılmasıdır. Bu noktada da tüm taraflara tarihi bir görev ve sorumluluk düşmektedir" dedi.

Zirvede ne 'imzalar atılacak, bu iş bitecek' ne de 'süreç tamamen kopacak' beklentisi içine girilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Özyiğit, toprak ve güvenlik ile mülkiyet ve dönüşümlü başkanlık konularında belirli bir uzlaşıya varılmasının çok ciddi bir ilerleme olacağını, bunun olması halinde ise 2017 yılı ortalarında referanduma gidilebileceğini kaydetti.

TDP Girne İlçesi dayanışma gecesi düzenledi. Geceye Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, milletvekilleri Zeki Çeler, Hüseyin Angolemli, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı PM, MYK üyeleri ile birlikte 300'ü aşkın Girneli üye ve sempatizan katıldı. Açılış konuşmasını MYK üyesi Ayşe Öztabay'ın yaptığı gecede, sırasıyla Girne İlçe Başkanı milletvekili Zeki Çeler, Genel Sekreter Asım İdris ve Genel Başkan Cemal Özyiğit birer konuşma gerçekleştirdi. TKP'nin son genel başkanı TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ile TKP eski milletvekillerinden Esat Varoğlu ile Çetin Veziroğlu da katılımcılara seslenerek, TKP'nin tüm malvarlığıyla, fikirleriyle TDP'de yaşadığını, geçmişte TKP'ye gönül veren yüzlerce kişinin yoluna TDP'de devam ettiğini vurguladı.

Özyiğit: Kıbrıs'ı barış adası yapmak adına her türlü katkıyı vereceğiz

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, konuşmasında özellikle Kıbrıs konusuna yönelik değerlendirmelerde bulunurken, Cenevre Zirvesi'nin önemine dikkat çekti, bugüne kadar sağlanan önemli ilerlemelerin yok edilmemesinin ve bu fırsatın olumluya çevrilmesinin tüm kesimlerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın daveti üzerine, milletvekili Zeki Çelerle birlikte TDP olarak Cenevre Zirvesinde yerlerini alacaklarını belirten Özyiğit, adadaki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak, Kıbrıs'ı barış adası yapmak adına her türlü katkıyı vereceklerini kaydetti.

İdris: "Budanan ağaç daha sağlam daha güçlü büyür"

TDP Genel Sekreteri Asım İdris son dönemdeki gelişmelerin parti içindeki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini, artı bir motivasyon yarattığını kaydetti. İdris, geçtiğimiz ay İskele ve Güzelyurt'ta yapılan etkinliklere katılan 100'ü aşkın kişi ile bu gece burada toplanan 300'üü aşkın kişinin bunun somut göstergesi olduğunu kaydetti.

Partiden kimsenin ayrılmasını istemediklerini, gidenlerin de kendi kararları olduğunu kaydeden İdris, "3 bin üyeden 80-90 kişi ayrılınca ne parti bölünür, ne de sarsılır. Ancak budanır, budanan ağaç da daha güçlü ve daha sağlam büyür" dedi. Tüm İlçelerde TDP'ye yeni katılımların sürdüğünü de açıklayan İdris, TDP olarak temiz, şeffaf ve hesapverebilir olma noktasında hassas davranmaya, toplumsal mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Çeler:"Akıncı ve ekibine güveniyoruz"

TDP Girne İlçe Başkanı, milletvekili Zeki Çeler de konuşmasında ağırlıklı olarak Kıbrıs konusuna değinerek birileri gibi havadan veya işine geldiği gibi değil, tutanakları okuyarak konuştuklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve ekibinin Kıbrıs Türk toplumunun eşitliği, özgürlüğü ve güvenliğini sağlayacak, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir devlet kurmak için canla başla çalıştığını belirten Çeler, müzakerelerde ayrılık noktaları, zorluklar ve güçlükler bulunduğunu fakat Cumhurbaşkanı Akıncı'nın özgürlük, eşitlik ve güvenlik gibi üç noktadan vazgeçmeyeceğini ısrarla vurguladığını, gerçeğin de bu olduğunu ifade etti.

Daha metin ortaya çıkmadan yalan-yanlış söylemlerle algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını kaydeden Çeler, bu tür oyunlara gelinmemesi çağrısında bulundu.

TDP Girne İlçe Başkanı Çeler parti içi konulara yönelik ise, TKP'de genel başkanlık, milletvekilliği yapmış çeşitli görevlerde bulunmuş onlarca kişinin kendileri ile birlikte olduğunu belirterek, "Onların yeri burasıysa, bizim yerimiz de burasıdır" dedi.

"Tapulu malımızın üstüne gecekondu kondurmayız"

Gecede kısa birer konuşma gerçekleştiren eski TKP'nin son genel başkanı, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, TKP eski milletvekillerinden Esat Varoğlu ile Çetin Veziroğlu ise TKP'nin tüm malvarlığı ile ideolojisi ile TDP'de olduğunu vurguladılar.

Geçmişte çok zorlu günlerden, taşlı dikenli yollardan geçerek, çok büyük emekler vererek oluşturdukları TKP'nin bugün TDP'nin içinde olduğuna dikkat çekilen konuşmalarda "Ben tapulu arazime gecekondu kondurmam" söylemine atıfta bulunularak "Bizler de tapulu arazimize gecekondu kondurmayacağız" ifadelerine yer verildi.