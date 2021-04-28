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“Cenevre Zirvesi Kıbrıs’ın Hangi Yöne Gideceğinin Belirleyicisi olabilir”

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5+ BM Zirvesi nedeniyle Cenevre’de bulunan TDP Başkanı Özyiğit, çeşitli basın kuruluşlarının canlı yayınlara katılarak Zirve’deki görüşmeler ve TDP’nin duruşuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.
“Cenevre Zirvesi Kıbrıs’ın Hangi Yöne Gideceğinin Belirleyicisi olabilir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cenevre’de gerçekleştirilmekte olan Kıbrıs Zirvesi’nin Kıbrıs’ın geleceğe hangi yönde ilerleyeceğinin belirleyicisi olabileceğini kaydetti. Dünkü görüşmelerde BM Genel Sekreteri’nin tarafların görüşlerini ve tutumlarını dinlediğini, daha kapsamlı ve derinlemesine görüşmelerin ise bugün yapılacağını kaydeden Özyiğit, tablonun bugün biraz daha netleşebileceğini belirtti.

5+ BM Zirvesi nedeniyle Cenevre’de bulunan TDP Başkanı Özyiğit, çeşitli basın kuruluşlarının canlı yayınlara katılarak Zirve’deki görüşmeler ve TDP’nin duruşuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Zirve’de ya mümkün görünen çözüm modelleri yönünde ilerleneceğini, ya da mevcut konjonktürde olası görünmeyen senaryolar peşinden giderek bölünmüşlüğün daha da pekişeceğini belirten Özyiğit, zamana oynayacak süreçlerin Kıbrıslıların yararına olmayacağını ifade etti. Özyiğit, Kıbrıslı Türklerin artık uluslararası hukuk içine girerek dünyayla bütünleşmek istediğini, bunun en gerçekçi yolu olarak da Federal temelde bir çözümü gördüklerini belirtti.

Cenevre’de BM Genel Sekreteri’nin dün başlayan zirvede Ersin Tatar ve Nikos Anastasiades ile biraraya geldiğini, ardından da gece verilen resepsiyona iki tarafından heyetleriyle birlikte katıldığını belirten Özyiğit, bugün ise önce BM Genel Sekreteri ve 5 tarafın katılımıyla genel bir toplantı olacağını, ardından da Genel Sekreterin tüm taraflarla ayrı ayrı görüşmelere bulunacağını akşam saatlerinde ise tarafların yemekte bir araya geleceklerini kaydetti.

Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs Zirvesi’nde Kıbrıs Türk tarafının Federal çözüm yönünde ciddi bir uğraş verdiğini ancak Rum lider Anastasiades’in çeşitli gerekçelerle masadan kaçtığını anımsatan Özyiğit, zirve sonrası çözüme yönelik farklı modellerden bahsederek kafa bulanıklığı yaratan Anastasiades’in 2019 yılında gerçekleştirilen Berlin Zirvesi’nde kararlara etkin katılım ve dönüşümlü başkanlık dahil federal çözümü içeren metne imza attığını kaydetti. Bu kez Ersin Tatar ile TC’nin Federal çözüm yerine egemen eşitliğe dayalı 2 devletli çözüm modelini savunmaya başladıklarını belirten Özyiğit, “Geçen defa masada yalnızlaşan Rum lider olmuştu, umarım bu kez çözüm istemeyen ve masada yalnızlaşan taraf biz olmayız” dedi.

Yeni diye lanse edilen siyasetin aslında geçmişte Kıbrıs Türk tarafı olarak masaya getirildiğini, o süreçlerin Kıbrıs Türk tarafının aleyhine sonuçlandığını anımsatan Özyiğit, benzeri tehlikenin şimdi de olduğunu belirtti.

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