Cenevre'de 2. gün

Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs müzakerelerinin ikinci gününde “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ile “AB ve Ekonomi” başlıkları ele alınıyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cenevre görüşmeleri için “kimsede bu iş burada bitecek diye bir beklenti yok” açıklaması yaptı.

Cenevre’de BRT’ye konuşan Denktaş, “Rum Tarafı tanıdık yaklaşımı ile aşırı taleplerle karşımıza gelmeye devam ediyor” diye konuştu.

Denktaş “Gerçekten niyetliyseniz karşı tarafı rahatsız eden aşırı talepler masaya koymazsınız” dedi.

Denktaş ” Dün mülkiyet görüşüldü, genel olarak müzakereler Kıbrıs’taki şekliyle devam ediyor. Bu işi burada bitecek diye bir beklenti hiç kimsede yok” ifadelerini kullandı.

SAAT: 11.57

“Müzakereleri olumlu şekilde sonlandırmak için yoğun çalışacağız”

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürdürülen ve dün başlayan müzakerelere, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in katılımıyla İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde devam ediliyor.

Basın mensuplarının görüntü almasının ardından liderler müzakerelerin yapıldığı odaya geçti. BM Cenevre Ofisi’ne girerken basın mensuplarının sorusu üzerine Rum lideri Anastasiadis, “Müzakereleri olumlu şekilde sonlandırmak için umutlu ve yoğun bir şekilde çalışacağız” dedi.

(brt)

SAAT: 11.30

Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs müzakerelerinin ikinci gününde “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ile “AB ve Ekonomi” başlıkları ele alınıyor.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis bugün yerel saatle 09.30’da BM merkezinde yeniden bir araya geldi.

Liderlerin bugünkü gündeminde, dün öğleden sonra ele almaya başladığı “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığı ile “AB ve Ekonomi” başlıkları bulunuyor. Müzakerelere “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ana başlığının önemli hususu “Yönetim ve kararlara etkin katılım” konusuyla başlandı.

BM’nin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelere BM Cenevre Ofisi Direktörü Michael Moller, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar başkanlık ediyor.

Üç günlük müzakerelerin ardından Perşembe günü gerçekleşecek Kıbrıs konferansına BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katılması bekleniyor.

İLK GÜN MÜLKİYET KONUŞULDU

Cenevre’de, konferans yapmadan önce gerçekleşecek ve 3 gün sürecek müzakerelerin ilk gününde “Mülkiyet” konusu görüşüldü.

Liderlerin yaklaşık 4 saat süren sabahki görüşmesinde ele alınan konu liderlerin kararıyla öğleden sonra teknik heyetler düzeyinde yeniden ele alındı.

Liderlerin, IMF ve World Bank temsilcileriyle bir araya gelmeleri tavsiyesinde bulunduğu mülkiyet çalışma grupları, dün liderlerin direktifiyle başladıkları çalışmaya bugün de devam edecek.

Liderlerin “Mülkiyet” konusunu, diğer uzlaşılamayan konularla birlikte çarşamba günü ele alması bekleniyor.

“YÖNETİM VE GÜÇ PAYLAŞIMI” DA ELE ALINDI

Liderler dünkü görüşmede sabah ele almaya başladığı “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığını öğleden sonra da görüşmeye devam etti.

Müzakerelerde “Güvenlik ve Garantiler” konusunda da fikir teatisinde bulunuldu.

(tak)

SAAT: 10.00

Liderler ile Cenevre’de bulunan Türk ve Rum siyasi parti başkanları dün akşam ise sosyal içerikli yemekte bir araya geldi.

Elde edilen bilgiye göre yemeğe, Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı. UBP’yi ise görüşmede Oğuzhan Hasipoğlu temsil etti.

(BRT)