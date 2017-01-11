Cenevre'de 5'li zirve öncesi kritik gün

Cenevre’deki Kıbrıs müzakerelerinin üçüncü günü az önce başladı… Liderler Cenevre’deki BM Merkezi’nde bir araya geldi.

Liderlerin bugünkü görüşmesinde henüz tamamlanmayan hususlar ile harita konusunu ele alınacak. Liderler dün gece geç saatlere kadar süren görüşmesinde ise “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığını ele almıştı.

Liderlerin dünkü ikinci görüşmesi 5 saat sürdü.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan müzakerelerde bugün kritik toprak konusu ele alınacak, ardından müzakere heyeti salon dışına çıkacak. Toplantı salonunda sadece Kıbrıslı iki lider, iki harita uzmanı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide kalacak.

Eide'nin gözetiminde, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis aynı anda kendi haritalarını sunacaklar. Kıbrıs'ın kuzey ve güneyinden harita uzmanı iki kişi de haritaları inceledikten sonra Eide'ye teslim edecek. Eide ise teslim aldığı her iki haritayı BM'nin özel kasasında saklayacak.

Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu akşam Cenevre'ye gitmesi bekleniyor.