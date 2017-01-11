Cenevre'de ‘çelik kasalı’ görüşme

Akıncı ve Anastasiadis, Kıbrıs’ta sorunun çözümü konusundaki “harita önerilerini” BM’ye bugün sunacak. Ancak iki tarafın haritası kamuoyuna açıklanmayacak. Haritaların ikisini sadece beş kişi görecek ve inceleyecek. Ardından her iki harita da BM’ye teslim edilip, çelik kasaya kilitlenecek.

İKİ LİDER, İKİ HARİTACI, BM TEMSİLCİSİ…

Toprak müzakerelerinin başlamasıyla birlikte, Kıbrıs Türk ve Rum müzakere heyetleri, iki ülke lideri ve birer de harita uzmanı dışında, müzakere odasından çıkacak. Odada bir de BM’nin Kıbrıs özel temsilcisi Espen Barth Eide kalacak.

İki lider karşılıklı olarak birbirlerine haritalarını sunduktan sonra, bu beş kişi her iki haritayı da görüp karşılaştırma fırsatı bulacak. İncelemenin ardından haritalar BM temsilcisine teslim edilecek ve Eide, her iki haritayı da BM kasasında güvenceye alacak.

TOPRAK KONUSUNDA ORANLAR DA, BÖLGELER DE FARKLI

Kıbrıs Türk ve Rum tarafından bugüne kadar sızan bilgiler, her iki tarafın haritasında da Türk tarafına bırakılacak toprak oranı ile, bölgeleri arasında ciddi farklar olduğunu gösteriyor. Türk tarafı, çözüm halinde Ada’nın yüzölçümünün 29.2’sinin Türk federal devletine bırakılmasını isterken, Rumlar bu oranın 28.2 olması üzerinde duruyorlar.

İki tarafın hazırladıkları haritalarda, dip Karpaz’ın statüsü konusunda ciddi farkılıklar bulunuyor. Rumlar’ın Türkiye’ye Ada’nın en yakın noktasını oluşturan bu stratejik toprak bölümünün, üst ortak devlete bırakılıp, “milli park” yapılmasını önerecekleri basına sızmıştı.

Ancak Türk tarafında bu fikre hiç sıcak yaklaşılmadığı biliniyor. Su kaynaklarına sahip Yeşilyurt bölgesinin de yine “üst ortak devlete bırakılacak alan” olmasının Rumların önerilerinde yer aldığı bilgileri de basına sızmıştı. Yine gelen bilgiler, Rum tarafının, Türk tarafının en geniş ovası olan Mesarya’nın büyük bölümünün de kendilerine bırakılmasını istedikleri yönünde.