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Cenevre'de konferans devam ediyor

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Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans devam ediyor.
Cenevre'de konferans devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans devam ediyor.

Konferansın ikinci gününde sabah yapılan ilk oturum ve ikili görüşmelerin ardından Kıbrıs saati ile 20.00'ye kadar ara verildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansta, günün ilk oturumu Kıbrıs saati ile 11.20'de başladı.

Guterres, toplantının açılış konuşmasını yaptıktan sonra sırasıyla Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab söz aldı.

Ardından Guterres, heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyetler BM Cenevre Ofisi'nde günün ikinci oturumu için Kıbrıs saati ile 20.30'da yeniden buluşacak.

Toplantılar basına kapalı gerçekleşiyor.

BM Genel Sekreteri Guterres, akşam da heyet başkanları onuruna gayriresmi akşam yemeği verecek.

Cenevre’deki Kıbrıs görüşmelerinin yarın tamamlanması öngörülüyor.

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