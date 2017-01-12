Cenevre’de resepsiyona geçildi

İsviçre’nin Cenevre kenti bugün tarihi bir güne tanıklık ediyor.

Cenevre’de, 3 günlük müzakerelerin ardından bugün, Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferans gerçekleştiriliyor. Güvenlik ve Garantiler konusunun ele alındığı konferansta açılış konuşmalarının ardından resepsiyona geçildi.

Konferansın açılış resepsiyonuna davet edilen siyasi parti başkanlarından DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katılıyor.

Rsepsiyona UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün katılmıyor.