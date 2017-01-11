Cenevre'de Sızan Belge Eski mi?

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “korktuğu şeyin başına geldiği” ve müzakereler hakkında kendilerini bilgilendirmek için, geçtiğimiz Pazar akşamı Cenevre’de bulunun Rum Ulusal Konseyi üyesi siyasi parti başkanlarına verdiği ilk gizli belgenin, basına sızdığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Başkan Belge Sızmasına Kızdı… Parti Başkanlarına Makaslanmış/Sansürlenmiş Belge, Bilgilendirme Sözlü Olacak” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, belge sızmasına kızan Anastasiadis’in hemen duruma müdahale ettiğini ve siyasi parti başkanlarına başka belge vermeyip, kendilerini sözlü olarak bilgilendirmeye karar verdiğini yazdı.

Bütün parti başkanlarının ise bir kez daha, belgenin kendilerinden sızdığını kabul etmediklerini yazan gazete, partilerin doğrudan ve dolaylı olarak, sızıntının hükümet tarafından yapıldığını belirttiklerini kaydetti.

Gazeteye göre, buna tepki gösteren Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise, belgenin sızdığı web sitelerini, bunu hükümetten alıp almadıklarını açıklamaya çağırdı.

Gizli belgenin, tarafların müzakerelerdeki tezleriyle alakalı olduğunu yazan gazete, “elindeki bilgilere” dayanarak, Anastasiadis’in belge sızmasına öfkelendiğini, bununla birlikte, durumdan hoşnut olmadığını saklamadan, alçak tonlar muhafaza ettiğini belirtti.

Gazete, Anastasiadis’in siyasi parti başkanlarına, bu belgeyi kendilerine basına sızdırmaları için değil, inceleyip kendi görüşlerini ifade etmeleri için verdiğini söylediğini de iletti.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise konuyla ilgili açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in zor bir mücadele vermekte olduğu bir sırada, sızmalar aracılığıyla bu ortamın meydana getirilmesinin üzücü olduğunu dile getirdi.

Partilerle karşılıklı istişare ve bilgilendirmenin süreceğini ifade eden, ancak Konsey üyesi parti başkanlarına artık belge verilmeyeceğini dile getiren Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rum kesiminin tezlerini korumakla yükümlü olduğunu ve herkesin de üzerine düşen sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in belge sızmasından ötürü yaşadığı büyük hayal kırıklığına da işaret eden Hristodulidis, partilere artık başka belge verilmemesinden başka seçenekleri kalmadığını sözlerine ekledi.

PARTİLER

Gazeteye göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu konuyla ilgili açıklamasında, özellikle müzakerelerin bu kritik aşamasında belge sızmasını, milli davaları açısından kesinlikle kabul edilemez ve zarar verici olarak nitelendirdi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise belge sızmasıyla ilgili üzüntüsünü ve aşırı memnuniyetsizliğini dile getirirken, Dayanışma Hareketinin ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in icraatlarına eleştirilerde bulunmak için söz konusu belgeden istifade ettiğini kaydetti.

Gazeteye göre DİKO ise açıklamasında, belge sızmasının, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in müzakereler konusuna karartma uygulanmasına ilişkin amacına hizmet etmekte olduğunu savundu.

Gazeteye göre Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise belge sızmasının yalnızca zarara yol açtığını ifade ederken, belge sızmasının, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Ulusal Konseyle istişare etmeden müzakere etmesini isteyenleri güçlendirdiğini dile getirdi.

Gazete, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile Rum Ekologların Başkanı Yorgos Perdikidis’in de benzer açıklamalarda bulunduklarını ekledi.

Haber Simerini gazetesinde “Sızıntı Üzücü- Siyasi Parti Başkanları Belge Sızmasını Kınıyor” başlıklarıyla yer alırken, Politis gazetesinde ise “Başkan Ulusal Konseye Artık Belge Vermeyecek”, Haravgi’de ise “Müzakereler Sırasındaki Sızıntılar (Süreci) Baltalıyor- Parti Başkanları Mülkiyetle İlgili Belge Sızmasını Şiddetle Kınadı ”, Fileleftheros’ta ise “İnceleme Yok, Sadece Okuma” başlıklarıyla yer aldı.

SIZAN BELGENİN ESKİ OLDUĞU İDDİASI

Öte yandan Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, “mülkiyet ve toprak başlıklarındaki 24 anlaşmazlıkla ilgili olduğu iddia edilen sızıntı belgenin”, Mont Pelerin’den önce, geçtiğimiz Kasım ayına ait bir çalışma belgesi olduğu ileri sürüldü.

Bunun geçtiğimiz Pazar akşamı, Cenevre’de bulunan Rum Ulusal Konseyi üyesi parti başkanlarına verildiğini belirten gazete, çünkü üyelere yalnızca anlaşmazlık başlıklarının verilmesinin istenmediğini yazdı.

Bunun, belgeyi yayımlayan gazetecilere “yetkili bir kaynak” tarafından bildirildiğini öne süren gazete, öte yandan Rum Hükümetinin sızıntıyı kimin yaptığını bildiğinden söz edildiğini de ekledi.