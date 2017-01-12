Cenevre'de tarihi gün...

Güvenlik ve garantiler ele alınacak.

BM’nin Cenevre Ofisi’nde gerçekleşecek konferans, uzun bir aradan sonra Kıbrıs ile ilgili yapılan ilk uluslararası konferans olacak.

Garantörlerin Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edileceği konferans yerel saatle 11.15’te (KKTC Saatiyle 13.15) başlayacak ve 13.00’te(KKTCSİ 15.00) kadar sürecek. Konferans yerel saatle 18.00’den (KKTCSİ 20.00) itibaren devam edecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konferans arasında basın toplantısı düzenleyecek.

Uluslararası Kıbrıs konferansına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılacak. AB de gözlemci taraf olarak konferansta yer alacak.

GUTERRES KONFERANS ÖNCESİNDE LİDERLERLE BİR ARAYA GELECEK

Görevine yeni başlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferans öncesinde yerel saatle 11.00 (KKTCSİ 13.00) sıralarında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastastasiadis ile bir araya gelecek.

Bu görüşmelerden sonra Uluslararası Konferans başlayacak. Konferansa ara verildiği sırada ise Guterres basına açıklama yapacak. Açıklama yerel saatle 14.45’te (KKTCSİ 16.45) başlayacak.

Basın toplantısında liderler de hazır bulunacak.

JOHNSON İLE GÖRÜŞME

Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu sabah yerel saatle 09.30’da (KKTCSİ 11.30), Kıbrıs konferansı öncesinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüşecek.

BM Cenevre Ofisi’ndeki görüşmede İngiltere’nin Amerika ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Alan Duncan da yer alacak.

AKINCI DÜN GECE SİYASİ PARTİLERİ BİLGİLENDİRDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün gece müzakereleri sona ermesinin ardında Cenevre’de bulunan siyasi partileri bilgilendirdi.

Liderler ya da müzakerecileri, 3 gündür sürdürdükleri müzakereler sırasında zaman zaman siyasi partilerle bir araya gelerek, bilgi verdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun yanısıra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekilleri Mehmet Çağlar ile Armağan Candan, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile TDP Milletvekili Zeki Çeler ve DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş da müzakereler nedeniyle Cenevre’de bulunuyor.

CENEVRE’DEKİ MÜZAKERELER

Cenevre zirvesinin ilk gününde yoğun bir şekilde müzakere gerçekleştiren liderler ağırlıklı olarak “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ile “Mülkiyet” üzerinde durdu.

Yakınlaşmaların uzlaşıya dönüştürülmeye çalışıldığı müzakerelerde olası çözümde Federal Kıbrıs organlarında Kıbrıslı Türklerin kararlara etkin katılımının sağlanması üzerinde duruldu. Müzakerelerde ayrıca temsiliyetin eşit olacağı Federal Yüksek Mahkeme’de karşılaşılabilecek olası tıkanıklıkları aşma mekanizmaları üzerinde çalışıldı.

Mülkiyet ile ilgili müzakerelerde çözümün finansmanının da ele alındığı görüşmelere IMF ve Dünya Bankası uzmanları da davet edildi.

Cenevre’de çalışmayı sürdüren tarafların çalışma grupları da ağırlıklı olarak yargı, mülkiyet ve adadaki Türk-Yunan vatandaşlarına eşit muamele konusu üzerinde çalıştı.

Liderler, uluslararası konferansın ana gündem maddesi “Güvenlik ve Garantiler” başlığıyla ilgili de ilk kez fikir teatisinde bulundu. Taraflar, hazırladıkları haritaları ortaya koydu ve değerlendirdikten sonra da BM’ye teslim etti.