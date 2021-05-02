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Cenevre'de Türk Delegasyonu Karantinayı Kırıp alışverişe gitti iddiası

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Cenevre'de Türk Delegasyonu Karantinayı Kırıp alışverişe gitti iddiası
Cenevre'de Türk Delegasyonu Karantinayı Kırıp alışverişe gitti iddiası

Cenevre'de Türk Delegasyonu Karantinayı Kırıp alışverişe gittiği iddia edildi.

Cenevre'de Kıbrıs konulu gayri resmi 5 + 1 toplantısında, Kıbrıs Türk heyetinin karantinayı kırdığı ve Rue de La Croix-d'Or 12 adresindeki "Franz Carl Weber" Mağazası'na alışverişe çıktığı öne sürüldü.

 

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