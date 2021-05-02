Cenevre'de Türk Delegasyonu Karantinayı Kırıp alışverişe gitti iddiası

Cenevre'de Türk Delegasyonu Karantinayı Kırıp alışverişe gittiği iddia edildi.
Cenevre'de Kıbrıs konulu gayri resmi 5 + 1 toplantısında, Kıbrıs Türk heyetinin karantinayı kırdığı ve Rue de La Croix-d'Or 12 adresindeki "Franz Carl Weber" Mağazası'na alışverişe çıktığı öne sürüldü.
During the informal 5+1 meeting on Cyprus in Geneva, Turkish Cypriot delegation broke the quarantine and went shopping at the Franz Carl Weber Store, Rue de La Croix-d’Or 12. @StephDujarric @UN_CYPRUS @mignatiou— Apostoli Zoupaniotis (@apostolosz) May 2, 2021
Never mind... Rules don't apply to the Turkish occupation regime. pic.twitter.com/SFgougMRm0
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