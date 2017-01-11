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Cenevre'de UBP, CTP, DP ve TDP'ye sunum

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Cenevre'de UBP, CTP, DP ve TDP'ye sunum
Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi, güvenlik ve garantiler konusunda yaptığı iki toplumlu araştırma hakkında Kıbrıs Türk siyasi parti başkan ve temsilcilerine sunum yaptı.

Merkezi Cenevre'de bulunan İnterpeace kurumunun yürüttüğü projenin Kıbrıs'taki uygulayıcısı Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi Araştırma Direktörü Prof. Dr. Ahmet Sözen'in yaptığı sunum yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Cenevre'de Kıbrıs Türk heyetinin kaldığı President Wilson Hotel'de yer alan sunumda, UBP, CTP, DP ve TDP başkan ve temsilcilerine araştırma sonuçları hakkında detaylı sunum yapıldı, soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Ahmet Sözen, Cenevre'de bulunan interpeace kurumunun yürüttüğü projenin Kıbrıs'taki uygulayıcısı olduklarını belirterek, aynı projenin Güney'de de uygulandığını ve kendileriyle aynı saatlerde Güney temsilcilerinin de Rum siyasi partilerine aynı sunumu yaptığını söyledi.

Sözen, güvenlik ve garantiler konusuna akademik yönde çalışma yaptıklarını, çünkü Kıbrıs'ta garanti ve güvenlik konusuna akademik değil kemikleşmiş pozisyonlarla ve dar bakıldığını belirterek, bu görüşten yola çıkarak bu çalışmanın başladığını kaydetti.

Güvenlik konusuna yıllarca "yabancı asker olup olmamasına veya yabancı askerlerin müdehale hakkı var mı yok mu" diye bakıldığını, çıkış noktalarının da bu olduğunu ifade eden Sözen, "Oysa güvenlik kavramı çok geniştir. İnsanların günlük yaşamına ekonomik yaşamında adalet hissiyle ilgili başka güvenlik önlemleri var biz bunları araştırdık" dedi.

"Güvenlik konuları ve özellikle iç güvenlik konularında ne tür yeni mekanizmalar yaratabiliriz ve kurulacak federasyonu daha güvenli kılabiliriz" konularını araştırdıklarını söyleyen Sözen, araştırmanın ada çapında ve bin 500 Türk ve Rum olmak üzere 3 bin kişi ile yapıldığını kaydetti.

Sözen, araştırmanın başta liderler ve BM'ye sunulduğunu da vurguladı.

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